Reuters duyurdu: AB Pfizer/BioNTech'in aşısı için 15,5 avro ödeyecek

İnsanlığın karşılaştığı en büyük sağlık krizlerinden birisinde umutlar ilaç tekellerinin aşılarına kalmış durumda. Yapılan çağrılara rağmen tekeller "çok yatırım yaptıkları" gerekçesiyle aşıların içeriğini paylaşmıyor. Pfizer-BioNTech aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci dünyanın en zenginleri listesine girdiler bile.

Aşılara verilecek ücret gizli tutulmaya çalışıyor. Ancak Reuters haber ajansının ulaştığı belgeye göre, AB, doz başına 15.5 avro (144,90 TL) ödemeyi kabul etti. İç yazışmalara dayandırılan habere göre AB, 300 milyon doz almak için yaptığı başvuruda fiyatı gizli tutmuştu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre ABD'nin aynı aşıya 100 milyon doz için gerçekleştirdiği anlaşmada, doz başına 19.5 dolar (149,97 TL) ödediği belirtildi.