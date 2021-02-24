Reuters: Berat Albayrak'ın enerji bakanlığına getirilmesi gündemde

Reuters haber ajansı ismini açıklamadığı bir AKP'li yetkilinin Berat Albayrak'ın yeniden bakan olarak atanmasının parti içinde tartışıldığını söylediğini duyurdu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, damadı Berat Albayrak'ı savunan açıklamaları sonrası liradaki değer kaybını haberleştiren Reuters, ajansa konuşan AKP'li yetkilinin şu açıklamalarına yer verdi:

"Bazıları Albayrak'ın Enerji Bakanı olarak atanacağından emin ama buna Erdoğan karar verecek. Partide bunun mümkün olmadığını söyleyenler de var.

Onun yeniden Maliye Bakanı olmasının bir seçenek olmadığını düşünüyorum. Kabinede ya da partide görevlendirilebilir."

Sözkonusu AKP'li, Albayrak'la ilgili nihai kararın önümüzdeki haftalarda yapılacak AKP Genel Kongresi'nde duyurulacağını belirtti.