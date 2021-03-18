Reuters: AB Türkiye'ye yönelik yaptırımları donduruyor

Reuters'a konuşan diplomatlar AB'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz sondaj faaliyetleri üzerine getirdiği yaptırımları dondurma yoluna gideceğini söyledi.

Aralık ayında AB liderleri, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz için “izinsiz sondaj faaliyetleri”ni gerekçe göstererek adı belirtilmeyen kişilerin varlıklarının dondurulmasını ve seyahat yasağı getirilmesini önermişlerdi.

Almanya ve yeni ABD Başkanı Joe Biden AB'ye, Türkiye'nin uzlaşmaya daha istekli göründüğü bir zamanda yaptırım uygulamamaya çağrısında bulunmuştu.

Reuters'a konuşan ve adı belirtilmeyen bir AB'li diplomat, "Türk şahısların ek kara listeye alınmasıyla ilgili çalışmalar durdu ve artık ekonomik yaptırımlar söz konusu değil" dedi.

Gene Reuters'a konuşan ikinci bir AB'li diplomatsa, kara liste çalışmasının "asla gerçekten başarılı olmadığını" söyledi ve üçüncü bir diplomatsa "diplomatik yola öncelik verildiğini" söyledi.

Konuya ilişkin AB’den resmi bir açıklama gelmezken aynı şekilde Reuters AB'den konuyla cevap alamadı.

Reuters'a konuşan diplomatlar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Avrupa Komisyonu başkanı arasında 9 Ocak'ta düzenlenen bir video konferansın ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun AB dış politika sorumlusu ve ayrıca NATO genel sekreteri ile yüz yüze görüşmelerinin Türkiye’deki değişime işaret ettiğini belirtti.

AB, Şubat 2020'de başkan yardımcısı Mehmet Ferruh Akalın da dahil olmak üzere iki TPAO yöneticisini kara listeye almıştı. Reuters'a konuşan başka bir AB'li diplomat, AB liderlerinin Aralık ayında aldığı kararın ardından, bloğun TPAO başkanı Melih Han Bilgin de dahil olmak üzere daha fazla kurul üyesine yaptırım uygulamaya başladığını söyledi.

HDP'nin kapatılması davası yaptırımları tetiklemez

Gene Reuters'a konuşan bir diplomat, HDP'nin kapatılması davasının bir yaptırım gündemini canlandırmayacağını, ancak bunun AB tarafından tartışılabileceğini de sözlerine ekledi.