Resulayn’da pazar yerine bombalı saldırı: 8 sivil yaşamını yitirdi

Suriye resmi haber ajansı SANA, Resulayn ilçesinde bir pazar yerindeki bomba yüklü motorsikletin infilak etmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da olduğu 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 sivilin yaralandığını duyurdu.

TSK'nin “Barış Pınarı Harekatı” kapsamında kontrolü altında tuttuğu Resulayn’da bu sabah düzenlenen saldırıda yaralanan sivillerin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise “Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek için yine masum sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler Resulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP’yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı” denildi.

