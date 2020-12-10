Resulayn'da patlama: 2 asker yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan Suriye'nin Resulayn ilçesinde bombalı araç saldırısı sonucunda patlama meydana geldi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucunda 2 jandarma personelinin yaşamını yitirdiği, 6 askerin de yaralandığı bildirildi. Olayda ayrıca 2 yerel kolluk görevlisinin yaşamını yitirdiği, 2 görevlinin de yaralandığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, konuya dair "Barış Pınarı Harekât bölgesi, Suriye-Resulayn Haseke-2 Yol Kontrol Noktasında, bugün saat 15.25 sıralarında, bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu; 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 8 jandarma personelimiz de yaralanmıştır" açıklamasını yaptı.