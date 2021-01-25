Restoranların açılması ve sokağa çıkma kısıtlaması görüşülecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta içinde bakanlarını toplayıp salgın önlemlerini yeniden görüşeceği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde restoran, lokanta ve kafelerin HES kodu uygulaması ile açılması konusunda esnaf ve işletme sahiplerinden talepler gelmişti.

Benzer şekilde sokağa çıkma yasağı saatinin 21.00'den 23.00'e çekilmesi de konuşulanlar arasında.

Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

Bu konuda açıklama toplantı sonrası Erdoğan tarafından yapılacak.