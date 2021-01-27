'Restoran ve kafelere yardım yapılacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan lokanta, restoran ve kafelere yeni bir yardım paketi uygulayacaklarını söyledi.

“Esnafı bugüne kadar yalnız bırakmadık bundan sonra da bırakmıyoruz” diyen Erdoğan, “Restoran, lokanta ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirlerle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon TL ve altı olan ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla ciro kaybının yüzde 3’ü oranında destek ödemesi yapacağız” ifadesini kullandı.