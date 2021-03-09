Restoran ve kafeler yine kapanabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, salgında yeni bir döneme girildiğini duyurarak, illerin haftalık vaka sayılarını her hafta başında paylaşacaklarını belirtmişti.

Bakanlığın açıkladığı, 100 bin kişide 100'ün üzerine vaka görülen ve yüksek riskten çok yüksek risk grubuna geçen iller için kritik tarih 15 Mart. Bu tarihe kadar vaka sayılarında düşüş görülmemesi durumunda bu kapsamdaki 8 ilde restoran ve kafeler yeniden kapanacak.

İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Mersin ve Kilis açıklanan son tablo sonucu yüksek riskli grubundan çok yüksek riskli grubuna geçmişti.