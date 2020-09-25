Restleşme sürüyor: Çin Avustralyalı iki akademisyene yasak koydu

Çin Avustralya’nın iki Çinli akademisyenin vizelerini iptal etmesi üzerine, iki Avustralyalı akademisyene Çin’e giriş yasağı getirdi.

Çin Komünist Partisi tarafından yayımlanan Global Times gazetesi, Çin’in diğer ülkeler üzerinde nüfuz kazanma çabalarına ilişkin kitapları bulunan Clive Hamilton ile Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü’nde ÇKP uzmanı olarak çalışan Alex Joske’nin ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu. Haberde kararın gerekçelerine dair bilgi verilmedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin ise Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin’in ülkeye hangi yabancıların girebileceğine karar vermesinin bir egemenlik hakkı olduğunu belirtti. ‘‘Çin, yabancıların eğitim görmek, çalışmak ve yaşamak, Çin’in durumunu ve iç politikalarını nesnel olarak ortaya koymak ve Çin’le dünya arasındaki karşılıklı anlayışı güçlendirmek üzere ülkeye gelmesini memnuniyetle karşılamaktadır’’ diyen Wang, ülkesinin Çin’e saldırmak ve ulusal güvenliğine zarar vermek amacıyla yanlış bilgiler yaymak için akademiyi bir kılıf olarak kullananları da şiddetle reddettiğini belirtti.

Avustralya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa her ülkenin kendi vize koşullarını belirleme hakkı olduğunu ifade edilerek ülkenin akademik özgürlükleri ve ifade özgürlüğünü güçlü bir şekilde desteklediği ileri sürüldü.

Çin’in yasak getirdiği isimlerden, ''Gizli İstila, Çin Avustralya'yı Nasıl Kukla Bir Devlete Dönüştürüyor?'' isimli kitabıyla tanınan Hamilton, Çin basınından yasağı öğrendiğinde şaşırdığını ve zaten iki ya da üç yıl önce, Çin’e gitmenin çok tehlikeli olduğuna kanaat getirdiğini söyledi. Hamilton, ‘‘Birkaç yıldır Pekin’in düşman listesinde olsam da bu yasağı hiç beklemiyordum. Avustralya kendisini Pekin’in nüfuz ve müdahalelerinden korumak için ne zaman adım atsa, Pekin karşılık vermesi gerektiğini düşünüyor. Avustralya hükümeti bir misliyle karşılık oyununa girmesi. Bu Çin hükümetini yöneten hassas adamlara göre bir iş’’ ifadesini kullandı.

Çin’e girişi yasaklanan diğer isim olan Joske ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, yasak kararının Çin Komünist Partisi’nin faaliyetlerini gün yüzüne çıkarmaya çalışanları cezalandırmaya yönelik son adımı olduğunu savundu.

Avustralya hükümeti geçtiğimiz hafta iki Çin Üniversitesi’nin Avustrayla Çalışmaları merkezlerini yöneten Chen Hong ve Li Jianjun’un vizelerini iptal etmişti.