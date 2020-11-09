Resmi rapor: 117 cezaevinde koronavirüs vakası görüldü

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, “Kovid-19 Pandemi Sürecinde Ceza İnfaz Kurumları” raporunu açıkladı. Rapora göre salgın sürecinde 368 cezaevinden 117’sinde pozitif vaka görüldü, 12 tutuklu ve hükümlü Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Müdürlük bir önceki raporunu Haziran ayında açıklamıştı.

120 kişi tedavi görüyor

Yeni açıklanan raporda, Covid-19 testi pozitif çıkan 120 hükümlü ve tutuklunun sağlık kurumlarındaki tedavilerinin devam ettiği, yoğun bakımda veya entübe durumda olan Covid-19 hastası mahpusun bulunmadığı kaydedildi. Raporda, pandemi sürecinde 12 tutuklu ve hükümlünün ise Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 salgınının ülkemizde etkili olduğu 14 Mart 2020 tarihinden bu yana 3 Nisan, 4 Nisan, 8 Nisan, 15 Nisan, 15 Mayıs, 21 Mayıs, 28 Temmuz, 12 Ağustos, 21 Ağustos ve 24 Ekim’de hayatlarını kaybeden 10 hükümlünün kronik rahatsızlıkları (diyabet, hipertansiyon, tüberküloz, KOAH, astım) nedeniyle salgın öncesinde veya salgın sırasında hastanelerde tedavi edildikleri, 12 Eylül ve 2 Ekim’de vefat eden 2 hükümlünün ise Kovid-19 virüsüne bağlı olarak bağışıklık sistemlerinde gelişen komplikasyonlar sebebi ile vefat ettiği tespit edilmiştir."