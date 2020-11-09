Resmi rapor: 117 cezaevinde koronavirüs vakası görüldü

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, “Kovid-19 Pandemi Sürecinde Ceza İnfaz Kurumları” raporunu açıkladı. Rapora göre salgın sürecinde 368 cezaevinden 117’sinde pozitif vaka görüldü, 12 tutuklu ve hükümlü Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Müdürlük bir önceki raporunu Haziran ayında açıklamıştı.
120 kişi tedavi görüyor
Yeni açıklanan raporda, Covid-19 testi pozitif çıkan 120 hükümlü ve tutuklunun sağlık kurumlarındaki tedavilerinin devam ettiği, yoğun bakımda veya entübe durumda olan Covid-19 hastası mahpusun bulunmadığı kaydedildi. Raporda, pandemi sürecinde 12 tutuklu ve hükümlünün ise Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Raporda şu ifadelere yer verildi: