Resmi Gazete'de yayımlandı: 427 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, "Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar" başlığı ile yer alan kararnameye göre, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki 427 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

Bakanlık merkezinde görevli 20 mülki idare amirinin görev yeri değiştirilirken beş kaymakam ve üç vali yardımcısı merkez teşkilatına çekildi.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Volkan Barış Göçmez, Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı’na Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Gazi Levent Kurtoğlu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Dairesi Başkanlığı’na Derik Kaymakamı Hakan Kafkas atandı. Ayrıca, İller İdaresi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri, Göç İdaresi, Hukuk Hizmetleri, Strateji Geliştirme genel müdür yardımcılıkları ve daire başkanlıklarına da atamalar yapıldı.

200’den fazla kaymakam değişti

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Diyarbakır gibi pek çok şehirde bulunan 200’den fazla ilçenin kaymakamı değişti. Buca Kaymakamlığına Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, Mamak Kaymakamlığına Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Diyarbakır-Bağlar Kaymakamlığına 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, Soma Kaymakamlığına Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya atandı.

Mardin Derik kaymakamı ve Derik Belediyesi kayyumu Hakan Kafkas İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı’na, Mardin Nusaybin kaymakamı ve Nusaybin Belediyesi kayyumu Mehmet Balıkçılar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü’ne, Şırnak İdil kaymakamı ve İdil Belediyesi kayyumu Zafer Sağ Antalya-Finike Kaymakamlığı’na, Diyarbakır Ergani kaymakamı ve Ergani Belediyesi kayyumu Hüseyin Sayın Yalova Armutlu Kaymakamlığı’na, Van-Saray kaymakamı ve Saray Belediyesi kayyumu Mehmet Halis Aydın Balıkesir Bigadiç Kaymakamlığı’na atandı.

İstanbul vali yardımcılıklarına Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü hukuk müşavirleri Özlem Bozkurt Gevrek ve Şevket Atlı, Yalova Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, Ordu Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, eski Rize Pazar kaymakamı İsmail Şanlı getirilirken, Ümraniye Kaymakamlığı’na Bolu Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Kağıthane Kaymakamlığı’na Bursa Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, Çatalca Kaymakamlığı’na Giresun Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Beykoz Kaymakamlığı’na Sakarya Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Zeytinburnu Kaymakamlığı’na Kayseri Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Pendik Kaymakamlığı’na İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya, Şile Kaymakamlığı’na ise Sivas Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya atandı.