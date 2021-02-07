Resmî Gazete'de sıradan bir Cumhurbaşkanlığı 'kararnamesi kararnamesi'

Resmî Gazete 6 Şubat günü ismiyle ayrışan bir kararname yayınladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoağan'ın imzasıyla yayınlanan kararname "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" adını taşıyordu.

Kararname, adında da belirtildiği gibi 'Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' ve 'Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde' değişiklik yapılmasına dair bir 'Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ydi.