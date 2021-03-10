Resmi Gazete'de özelleştirme yağmuru!

Bugün Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığının Özelleştirmeye ilişkin 43 Kararı yayımlandı.
4 HES, taşınmazlarıyla birlikte özelleştirme kapsamına alındı; özelleştirme kapsamındaki 13 taşınmazın imar planlarında yapılan değişiklikler onaylandı; 421,293,05 m² yüzölçümü büyüklüğündeki 25 taşınmazın 546 milyon 440 bin liraya satılması için yapılan ihale kararları onaylandı.
Bodrum’da toplam 82.728 m² yüzölçümü büyüklüğündeki taşınmazlar 131 milyon liraya; Didim’de 4.453 m² yüzölçümlü taşınmazlar 118 milyon liraya; Ankara Gölbaşı-İncek ve Virancık’ta 50.118 m² büyüklüğündeki taşınmazlar 118,5 milyon liraya; Alanya-Kırgıcak’ta 46.592 m² yüzölçümlü taşınmazlar, 22 milyon 133 bin liraya; Tunceli-Ovacık’ta Maliye Hazinesi adına kayıtlı, yaklaşık 158 dönüm büyüklüğündeki taşınmaz 22 milyon 200 bin liraya satıldı.
Özelleştirme Kararlarının ayrıntısı aşağıdaki çizelgede ayrıntılı olarak gösterilmiştir:
Özelleştirme kapsamına alınan HES'ler
(Not: Santraller İşletme Hakkının Verilmesi yöntemiyle - Taşınmazları İşletme hakkının verilmesi - kullanım izni verilmesi - Kullanım izni Devri yöntemlerinden biriyle özelleştirilecek)
|
Karar sayısı
|
İli
|
3596
|
Denizli
|
Çal HES
|
Erzincan
|
Girlevik II ve Mercan HES
|
Sivas
|
Koyulhisar HES
|
Kars
|
Dereiçi HES
Özelleştirme kapsamında olup Özelleştirme İdaresince yapılan imar planlarında yapılan değişikliklerin onaylanmasına ilişkin kararlar
|
CBK sayısı
|
İli
|
İlçesi/Mah.
|
Mülkiyet Durumu
|
3597
|
Ankara
|
Çankaya/Alacaatlı
|
Mülkiyeti Hazinenin
|
3598
|
Ankara
|
Çankaya/Söğütözü
|
Mülkiyeti Hazinenin
|
3599
|
Ankara
|
Mamak/Üreğil
|
Mülkiyeti Hazinenin
|
3600
|
Balıkesir
|
Savaştepe/Cumhuriyet Mah.
|
Tekel İdaresi adına kayıtlı
|
3601
|
Edirne
|
Merkez/Sarıcapaşa
|
Türkiye Şeker Fabrikaları adına kayıtlı
|
3602
|
Erzincan
|
Tercan
|
Türkiye Şeker Fabrikaları adına kayıtlı
|
3603
|
İstanbul
|
Küçükçekmece
|
Mülkiyeti Hazinenin
|
3604
|
İzmir
|
Karşıyaka
|
Mülkiyeti Hazinenin
|
3605
|
Kastamonu
|
Daday
|
Mülkiyeti Hazinenin
|
3606
|
Malatya
|
Yeşilyurt
|
TTA Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı
|
3607
|
Muş
|
Bulanık
|
Türkiye Şeker Fabrikaları adına kayıtlı
|
3608
|
Tokat
|
Artova
|
Türkiye Şeker Fabrikaları adına kayıtlı
|
3609
|
Aydın
|
Didim
|
Mülkiyeti Hazinenin
|
3610
|
Eskişehir
|
Tepebaşı
|
Mülkiyeti Hazinenin
(İmar planı değişikliği kısmen kabul edildi)
Özelleştirmeye ilişkin İhale Kararlarının onaylanmasına ilişkin Kararlar:
|
CBK sayısı
|
İli
|
İlçesi/Mah.
|
Mülkiyeti
|
Yüzölçümü (m²)
|
Satış tutarı (TL)
|
3611
|
Ankara
|
Gölbaşı/İncek
|
Maliye Hazinesi
|
33.131,44
|
74.400.000
|
3612
|
Ankara
|
Gölbaşı/Kızılcaşar
|
Maliye Hazinesi
|
12.987,00
|
36.600.000
|
3613
|
Ankara
|
Gölbaşı/Virancık
|
Sümer Holding-TEİAŞ
|
4.000,00
|
7.500.000
|
3614
|
Antalya
|
Alanya/Kargıcak
|
Maliye Hazinesi
|
46.592,19
|
22.133.000
|
3615
|
Aydın
|
Didim/Altınkum
|
Sümer Holding
|
812,11
|
7.700.000
|
3616
|
Aydın
|
Didim/Altınkum
|
Sümer Holding
|
2.024,91
|
10.860.000
|
3617
|
Aydın
|
Didim/Altınkum
|
Sümer Holding
|
4.914,23
|
28.300.000
|
3618
|
Aydın
|
Didim/Cumhuriyet
|
Sümer Holding
|
6.760,93
|
18.850.000
|
3619
|
Aydın
|
Didim/Cumhuriyet
|
Sümer Holding
|
4.499,90
|
11.000.000
|
3620
|
Aydın
|
Didim/Cumhuriyet
|
Sümer Holding
|
8.599,82
|
24.200.000
|
3621
|
Aydın
|
Didim/Cumhuriyet
|
Sümer Holding
|
3.516,50
|
8.100.000
|
3622
|
Aydın
|
Didim/Cumhuriyet
|
Sümer Holding
|
4.499,91
|
8.760.000
|
3623
|
Bursa
|
Mustafakemalpaşa
|
T.Şeker Fabrikaları
|
4.055,00
|
11.000.000
|
3624
|
Diyarbakır
|
Kayapınar
|
Sümer Holding
|
14.589,93
|
42.250.000
|
3625
|
Diyarbakır
|
Kayapınar
|
Sümer Holding
|
6.480,04
|
22.700.000
|
3626
|
Erzurum
|
Yakutiye
|
Maliye Hazinesi
|
13.434,00
|
24.387.000
|
3627
|
Gümüşhane
|
Kelkit
|
T.Şeker Fabrikaları
|
4.724,45
|
7.600.000
|
3628
|
Kayseri
|
Kocasinan
|
Sümer Holding
|
3.908,13
|
17.500.000
|
3629
|
Muğla
|
Bodrum/Bitez
|
Maliye Hazinesi
|
40.226,26
|
42.500.000
|
3630
|
Muğla
|
Bodrum/Bitez
|
Maliye Hazinesi
|
7.836,83
|
16.310.000
|
3631
|
Muğla
|
Bodrum/Ortakent
|
Maliye Hazinesi
|
1.456,28
|
9.400.000
|
3632
|
Muğla
|
Bodrum/Türkbükü
|
-
|
8.185,34
|
27.000.000
|
3633
|
Muğla
|
Bodrum/Yalıkavak
|
Maliye Hazinesi
|
25.023,29
|
35.800.000
|
3634
|
Niğde
|
Merkez/Sarıköprü
|
TÜRKŞEKER
|
1.313,85
|
9.390.000
|
3635
|
Tunceli
|
Ovacık-Pulur
|
Maliye Hazinesi
|
157.720,71
|
22.200.000
|
TOPLAM
|
421.293,05
|
546.440.000