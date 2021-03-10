Resmi Gazete'de özelleştirme yağmuru!

Bugün Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığının Özelleştirmeye ilişkin 43 Kararı yayımlandı.

4 HES, taşınmazlarıyla birlikte özelleştirme kapsamına alındı; özelleştirme kapsamındaki 13 taşınmazın imar planlarında yapılan değişiklikler onaylandı; 421,293,05 m² yüzölçümü büyüklüğündeki 25 taşınmazın 546 milyon 440 bin liraya satılması için yapılan ihale kararları onaylandı.

Bodrum’da toplam 82.728 m² yüzölçümü büyüklüğündeki taşınmazlar 131 milyon liraya; Didim’de 4.453 m² yüzölçümlü taşınmazlar 118 milyon liraya; Ankara Gölbaşı-İncek ve Virancık’ta 50.118 m² büyüklüğündeki taşınmazlar 118,5 milyon liraya; Alanya-Kırgıcak’ta 46.592 m² yüzölçümlü taşınmazlar, 22 milyon 133 bin liraya; Tunceli-Ovacık’ta Maliye Hazinesi adına kayıtlı, yaklaşık 158 dönüm büyüklüğündeki taşınmaz 22 milyon 200 bin liraya satıldı.

Özelleştirme Kararlarının ayrıntısı aşağıdaki çizelgede ayrıntılı olarak gösterilmiştir:

Özelleştirme kapsamına alınan HES'ler

(Not: Santraller İşletme Hakkının Verilmesi yöntemiyle - Taşınmazları İşletme hakkının verilmesi - kullanım izni verilmesi - Kullanım izni Devri yöntemlerinden biriyle özelleştirilecek)

Karar sayısı İli 3596 Denizli Çal HES Erzincan Girlevik II ve Mercan HES Sivas Koyulhisar HES Kars Dereiçi HES

Özelleştirme kapsamında olup Özelleştirme İdaresince yapılan imar planlarında yapılan değişikliklerin onaylanmasına ilişkin kararlar

CBK sayısı İli İlçesi/Mah. Mülkiyet Durumu 3597 Ankara Çankaya/Alacaatlı Mülkiyeti Hazinenin 3598 Ankara Çankaya/Söğütözü Mülkiyeti Hazinenin 3599 Ankara Mamak/Üreğil Mülkiyeti Hazinenin 3600 Balıkesir Savaştepe/Cumhuriyet Mah. Tekel İdaresi adına kayıtlı 3601 Edirne Merkez/Sarıcapaşa Türkiye Şeker Fabrikaları adına kayıtlı 3602 Erzincan Tercan Türkiye Şeker Fabrikaları adına kayıtlı 3603 İstanbul Küçükçekmece Mülkiyeti Hazinenin 3604 İzmir Karşıyaka Mülkiyeti Hazinenin 3605 Kastamonu Daday Mülkiyeti Hazinenin 3606 Malatya Yeşilyurt TTA Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı 3607 Muş Bulanık Türkiye Şeker Fabrikaları adına kayıtlı 3608 Tokat Artova Türkiye Şeker Fabrikaları adına kayıtlı 3609 Aydın Didim Mülkiyeti Hazinenin 3610 Eskişehir Tepebaşı Mülkiyeti Hazinenin (İmar planı değişikliği kısmen kabul edildi)

Özelleştirmeye ilişkin İhale Kararlarının onaylanmasına ilişkin Kararlar: