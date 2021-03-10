Resmi Gazete'de özelleştirme yağmuru!

Bugünkü Resmi Gazete'de tam 43 özelleştirme kararı yayımlandı.

Haber Merkezi

Bugün Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığının Özelleştirmeye ilişkin 43 Kararı yayımlandı.

4 HES, taşınmazlarıyla birlikte özelleştirme kapsamına alındı; özelleştirme kapsamındaki 13 taşınmazın imar planlarında yapılan değişiklikler onaylandı; 421,293,05 m² yüzölçümü büyüklüğündeki 25 taşınmazın 546 milyon 440 bin liraya satılması için yapılan ihale kararları onaylandı.

Bodrum’da toplam 82.728 m² yüzölçümü büyüklüğündeki taşınmazlar 131 milyon liraya; Didim’de 4.453 m² yüzölçümlü taşınmazlar 118 milyon liraya; Ankara Gölbaşı-İncek ve Virancık’ta 50.118 m² büyüklüğündeki taşınmazlar 118,5 milyon liraya; Alanya-Kırgıcak’ta 46.592 m² yüzölçümlü taşınmazlar, 22 milyon 133 bin liraya; Tunceli-Ovacık’ta Maliye Hazinesi adına kayıtlı, yaklaşık 158 dönüm büyüklüğündeki taşınmaz 22 milyon 200 bin liraya satıldı.

Özelleştirme Kararlarının ayrıntısı aşağıdaki çizelgede ayrıntılı olarak gösterilmiştir:

Özelleştirme kapsamına alınan HES'ler

(Not: Santraller İşletme Hakkının Verilmesi yöntemiyle - Taşınmazları İşletme hakkının verilmesi - kullanım izni verilmesi - Kullanım izni Devri yöntemlerinden biriyle özelleştirilecek)

Karar sayısı

İli

3596

Denizli

Çal HES

Erzincan

Girlevik II ve Mercan HES

Sivas

Koyulhisar HES

Kars

Dereiçi HES

Özelleştirme kapsamında olup Özelleştirme İdaresince yapılan imar planlarında yapılan değişikliklerin onaylanmasına ilişkin kararlar

CBK sayısı

İli

İlçesi/Mah.

Mülkiyet Durumu

3597

Ankara

Çankaya/Alacaatlı

Mülkiyeti Hazinenin

3598

Ankara

Çankaya/Söğütözü

Mülkiyeti Hazinenin

3599

Ankara

Mamak/Üreğil

Mülkiyeti Hazinenin

3600

Balıkesir

Savaştepe/Cumhuriyet Mah.

Tekel İdaresi adına kayıtlı

3601

Edirne

Merkez/Sarıcapaşa

Türkiye Şeker Fabrikaları adına kayıtlı

3602

Erzincan

Tercan

Türkiye Şeker Fabrikaları adına kayıtlı

3603

İstanbul

Küçükçekmece

Mülkiyeti Hazinenin

3604

İzmir

Karşıyaka

Mülkiyeti Hazinenin

3605

Kastamonu

Daday

Mülkiyeti Hazinenin

3606

Malatya

Yeşilyurt

TTA Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı

3607

Muş

Bulanık

Türkiye Şeker Fabrikaları adına kayıtlı

3608

Tokat

Artova

Türkiye Şeker Fabrikaları adına kayıtlı

3609

Aydın

Didim

Mülkiyeti Hazinenin

3610

Eskişehir

Tepebaşı

Mülkiyeti Hazinenin

(İmar planı değişikliği kısmen kabul edildi)

Özelleştirmeye ilişkin İhale Kararlarının onaylanmasına ilişkin Kararlar:

CBK sayısı

İli

İlçesi/Mah.

Mülkiyeti

Yüzölçümü (m²)

Satış tutarı (TL)

3611

Ankara

Gölbaşı/İncek

Maliye Hazinesi

33.131,44

74.400.000

3612

Ankara

Gölbaşı/Kızılcaşar

Maliye Hazinesi

12.987,00

36.600.000

3613

Ankara

Gölbaşı/Virancık

Sümer Holding-TEİAŞ

4.000,00

7.500.000

3614

Antalya

Alanya/Kargıcak

Maliye Hazinesi

46.592,19

22.133.000

3615

Aydın

Didim/Altınkum

Sümer Holding

812,11

7.700.000

3616

Aydın

Didim/Altınkum

Sümer Holding

2.024,91

10.860.000

3617

Aydın

Didim/Altınkum

Sümer Holding

4.914,23

28.300.000

3618

Aydın

Didim/Cumhuriyet

Sümer Holding

6.760,93

18.850.000

3619

Aydın

Didim/Cumhuriyet

Sümer Holding

4.499,90

11.000.000

3620

Aydın

Didim/Cumhuriyet

Sümer Holding

8.599,82

24.200.000

3621

Aydın

Didim/Cumhuriyet

Sümer Holding

3.516,50

8.100.000

3622

Aydın

Didim/Cumhuriyet

Sümer Holding

4.499,91

8.760.000

3623

Bursa

Mustafakemalpaşa

T.Şeker Fabrikaları

4.055,00

11.000.000

3624

Diyarbakır

Kayapınar

Sümer Holding

14.589,93

42.250.000

3625

Diyarbakır

Kayapınar

Sümer Holding

6.480,04

22.700.000

3626

Erzurum

Yakutiye

Maliye Hazinesi

13.434,00

24.387.000

3627

Gümüşhane

Kelkit

T.Şeker Fabrikaları

4.724,45

7.600.000

3628

Kayseri

Kocasinan

Sümer Holding

3.908,13

17.500.000

3629

Muğla

Bodrum/Bitez

Maliye Hazinesi

40.226,26

42.500.000

3630

Muğla

Bodrum/Bitez

Maliye Hazinesi

7.836,83

16.310.000

3631

Muğla

Bodrum/Ortakent

Maliye Hazinesi

1.456,28

9.400.000

3632

Muğla

Bodrum/Türkbükü

-

8.185,34

27.000.000

3633

Muğla

Bodrum/Yalıkavak

Maliye Hazinesi

25.023,29

35.800.000

3634

Niğde

Merkez/Sarıköprü

TÜRKŞEKER

1.313,85

9.390.000

3635

Tunceli

Ovacık-Pulur

Maliye Hazinesi

157.720,71

22.200.000

TOPLAM

421.293,05

546.440.000

Haber

Rasim Öztekin ve…