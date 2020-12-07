Renkli Kütüphane: 0-3 yaş için kitap önerileri

soL Kültür'de bugün Renkli Kütüphane başlığında 0-3 yaş için kitap önerileri yer alıyor.

Renkli Kütüphane çocuk kitapları ve çocuk kitaplarıyla ilgili her türlü konunun ele alındığı bir program. Çocuk kitaplarına ilgi duyan ya da konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen her yetişkine hitap ediyor. Çocuklara doğru kitap seçimi, yaş gruplarına göre kitap önerileri; bilim, pedagoji, çevre ve başka alanlarda kitap tanıtımlarıyla beraber alana katkı sunan konuklar da programda yer alacak. Bu hafta 0-3 yaş grubunda okuma kültürlerinin nasıl geliştiğini ele alınıyor ve kitap önerilerinde bulunuluyor.