'Rektörün oğlu bir günde memur oldu, Cumhurbaşkanlığına atandı' başlığı sansür gerekçesi oldu

Haber sansürlerine her geçen gün ilginç gerekçeler eklenmeye devam ediyor.

CHP'li vekil Murat Emir'in, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü'nün oğlu Taha Hülagü'nün jet hızıyla yükseliş öyküsünü anlattığı habere içerik nedeniyle değil, "başlıklar" nedeniyle erişim engellendi.

Mahkeme, "Eleştirinin verilişinde gereksiz, yararlı olmayan beyan, niteleme ve değerlendirmelere gidilerek içerik ile uygun düşmeyen tahrik edici, yalın bir okuyucuda husumet ve kuşku yaratıcı dil ve ifade kullanılır, seçilen sözcükler aşağılayıcı, küçük düşürücü, incitici nitelikte olursa konu ile ifade arasındaki denge bozulur, haber veya eleştiri hukuka aykırı duruma gelir" diyerek "torpil", "kıyak", "jet atama", "Bir günde memur olup, Cumhurbaşkanlığı'na atandı" ifadelerini buna örnek olarak gösterdi.

Mahkemenin erişim engellemeye yönelik kararındaki haberimizin başlığı "Rektörün oğlu bir günde memur oldu, Cumhurbaşkanlığına atandı" şeklindeydi.

Mahkemenin ilgili sansür kararı ise şöyle:

Aleyhine tedbir istenen gazetenin ilgili internet içeriği, buna karşı talep dilekçesinde belirtilen hususlar ile dosya kapsamının bütünüyle incelenmesi sonucunda: söz konusu yazıların toplumsal ilgi unsurlarını içermekte olduğunda kuşku yoktur. Konu ile ifade arasında düşünsel bağlılık unsuruna gelince; bu unsur haber gerçeği yansıtsa dahi kullanılacak dil ve ifadenin, yapılacak niteleme ve yorumun haberin verilişinin gerektirdiği ve zorunlu kıldığı biçim ve ölçüde bulunmasını öngörür. Öze ilişkin koşulların varlığı durumunda da biçimsel koşullara uyulması zorunluluğu vardır. Eleştirinin verilişinde gereksiz, yararlı olmayan beyan, niteleme ve değerlendirmelere gidilerek içerik ile uygun düşmeyen tahrik edici, yalın bir okuyucuda husumet ve kuşku yaratıcı dil ve ifade kullanılır, seçilen sözcükler aşağılayıcı, küçük düşürücü, incitici nitelikte olursa konu ile ifade arasındaki denge bozulur, haber veya eleştiri hukuka aykırı duruma gelir.

Yapılan değerlendirmesi sonucunda, internet ortamındaki yazı içeriklerinde ''Jet hızında yükseliş: Bir günde memur olup, Cumhurbaşkanlığı'na atandı'', ''Rektörün oğlu bir günde memur oldu, Cumhurbaşkanlığına atandı'', ''Böyle 'yükseliş' görülmedi: Rektörün oğlu önce sınavsız müdür oldu, sonra bir günde 'memur' sıfatı alıp Cumhurbaşkanlığına atandı'', ''Rektörün oğluna KIYAK üstüne KIYAK'', şeklindeki ifadelerin okuyucu ve kamuoyu bakımından tahrik ve tepkiye sebebiyet verecek nitelikte olduğu, yazının yalın okuyucuda husumet ve kuşku yaratır nitelikte olduğu, ayrıca iddia edilen olayların meydana geliş tarihi ile haberleştirme tarihi arasında uzun bir zaman bulunduğu ve söz konusu iddialar ilgili haberlerin daha önce de internet sitelerinde yer aldığı, aynı iddiaların aylar sonra yeniden verilmesinde güncellik unsuru bulunmadığı gibi, tekrar tekrar iddiaların gündeme getiriliş tarzı itibariyle başvuranın kişilik haklarını ihlal etmeye yönelik hareket edildiği değerlendirilmiş, yukarıda gerekçeleri belirtilen tüm bu hususlar birlikte göz önüne alındığında içeriklerin bu haliyle başvuranın kişilik haklarını ihlal eder unsurlar taşıdığı, yapılan veya yapılmasına ortam tanınan bu tür yayınların açıkça hukuka aykırı olduğu yönünde sonuç ve hukuki kanaatine varılmış ve ilgili url linki bakımından talebin kabulüne ilişkin aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.