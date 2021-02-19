'Rektörün oğlu bir günde memur oldu, Cumhurbaşkanlığına atandı' başlığı sansür gerekçesi oldu

Haber sansürlerine her geçen gün ilginç gerekçeler eklenmeye devam ediyor.
CHP'li vekil Murat Emir'in, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü'nün oğlu Taha Hülagü'nün jet hızıyla yükseliş öyküsünü anlattığı habere içerik nedeniyle değil, "başlıklar" nedeniyle erişim engellendi.
Mahkeme, "Eleştirinin verilişinde gereksiz, yararlı olmayan beyan, niteleme ve değerlendirmelere gidilerek içerik ile uygun düşmeyen tahrik edici, yalın bir okuyucuda husumet ve kuşku yaratıcı dil ve ifade kullanılır, seçilen sözcükler aşağılayıcı, küçük düşürücü, incitici nitelikte olursa konu ile ifade arasındaki denge bozulur, haber veya eleştiri hukuka aykırı duruma gelir" diyerek "torpil", "kıyak", "jet atama", "Bir günde memur olup, Cumhurbaşkanlığı'na atandı" ifadelerini buna örnek olarak gösterdi.
Mahkemenin erişim engellemeye yönelik kararındaki haberimizin başlığı "Rektörün oğlu bir günde memur oldu, Cumhurbaşkanlığına atandı" şeklindeydi.
Mahkemenin ilgili sansür kararı ise şöyle: