Rektörün oğlu bir günde memur oldu, Cumhurbaşkanlığına atandı

Kocaeli Üniversitesi'ndeki hukuksuz uygulamaları TBMM gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Rektör Sadettin Hülagü'nün oğlunun jet hızıyla yükseliş öyküsünü ortaya çıkardı.

Emir'in aktardığına göre Rektör Hülagü’nün oğlu Taha Hülagü'nün, babasının üniversitesinden mezun olur olmaz sınavsız olarak önce AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde SEKA Müze Müdürü yapıldığını ardından yine sınavsız olarak Özel Kalem Müdürü olduğunu belirtti. Burada 1 gün çalıştıktan sonra “memur” sıfatını alan Hülagü, Cumhurbaşkanlığı Kamu Diplomasisi’ne geçiş yaptı.

Süresi dolmadan dekan yapıldı

Kocaeli Üniversitesi'ndeki hukuka aykırı atamaları gündeme getiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi sundu. Rektör Sadettin Hülagü'nün oğlu Taha Hülagü'nün hızlı yükselişine de değinen Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, üniversitedeki uygulamaları, açıklamaları ve akademisyenlere yönelik tavırlarıyla tepki çekmekte, yasa ve yönetmeliklere aykırı atamalarla hukuk dışı uygulamalara imza atmaktadır.

Söz konusu hukuk dışı uygulamalardan biri de, Hukuk Fakültesi dekanlığına atama sırasında yaşanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 1. Hukuk Müşaviri olarak çalışırken 2013 yılında doçentlik unvanı alan Bayram Keskin, 2017 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu’na atanmıştır. Keskin, 30 Aralık 2019 tarihinde profesörlük kadrosu almış ve 2020 yılının başında Hukuk Fakültesi’ne dekan olarak atanmıştır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Profesörlüğe yükselme ve atama” başlıklı 26. Maddesine göre profesörlüğe yükseltilerek atamada, doçentlik unvanını alan kişinin en az beş yıl süreyle ilgili bilim alanında çalışmış olma şartı bulunmaktadır. 5 yıllık çalışma şartını sağlamayan Keskin’in profesörlük kadrosu alarak dekanlığa atanması işlemi hukuka aykırı bir şekilde yapılmıştır.

Bir günde memur yapıldı

Rektör Hülagü’nün oğlu Taha Hülagü’nün üniversitede doktorasını bitirdikten sonra kamudaki hızlı yükselişi de dikkat çekmektedir. Taha Hülagü, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde (Endüstri Müh. Anabilim Dalı’nda) doktorasını bitirdikten sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Kağıt Müzesi’ne müdür olarak atanmış, sonra da Kocaeli Büyükşehir Belediye’si özel kalem müdürlüğüne atanmıştır. Taha Hülagü, burada bir gün görevde kaldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Kamu Diplomasi Koordinasyon Kurulu’na atanmıştır.

Aşı ile gündeme gelmişti

"Rektör Hülagü, aşı ile de gündeme gelmiş, yaptığı açıklamalarla kamuoyunun tepkisine neden olmuştur" diyen Emir, şunları söyledi:

"Türkiye’de resmi olarak aşılanma programı başlamamışken Biontech aşısını yaptıran üstelik bu aşıdan tüm aile bireylerinin faydalanmasını sağlayan Hülagü, Çin aşısının da sakıncalı olduğu yönünde açıklamalar yapmıştır. Görevinin gereklerine uygun bir sorumluluk anlayışından tamamen uzak bir anlayışla hareket eden Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, üniversite yönetiminde hukuk dışı kararlara ve uygulamalara imza atmaya devam etmektedir."