Rektörün araç sefası: 6 ayda 73 bin lira kira ödedi, 93 bine yenisini kiralıyor

AKP'nin rektörleri gerici açıklamaları, akraba atamaları, usulsüz ve lüks harcamalarla gündem olmaya devam ediyor.

Bunun son örneği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne Rektör olarak atanan Prof. Şükrü Beydemir'den geldi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Beydemir, göreve gelir gelmez lüks segmentte dört çeker Volvo marka makam aracı kiraladı. Araç için 6 ayda 73 bin 200 TL kira ödendi.

Rektör Beydemir şimdi bu aracı iade edip, bir yıllığına 93 bin 540 liraya Skoda marka yeni araç kiralıyor. Yeni araç için çıkılan ihalede “Çift bölge kontrollü, hava kalite sensörlü tam otomatik klima, elektrikli, ısıtmalı, otomatik katlanabilen yan aynalar, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi” özellikleri istendi.

25 Aralık'ta sözleşmesi imzalanan araçta şu özellikler yer aldı: “Tam otomatik klima, elektrikli, ısıtmalı, otomatik katlanabilen yan aynalar, asgari 2019 model, motor hacmi en az 1490 CC, en fazla 40.000 km, motor gücü en az 140 hp, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, kiralanacak araçların kliması çalışır durumda olacak, yağmurlu ve soğuk havalarda makamın rahatça naklini temin etmek amacıyla aracın camları sağlam, kapı ve cam filtreleri ile araç kasası herhangi bir yerden içeriye su sızdırmayı ve toz almayı önleyecek şekilde olacaktır.”