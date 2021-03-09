Rektörden 'Gençleri Evlendirme Vakfı' başkanına fahri doktora

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir’e fahri doktora unvanı verildi.

Özdemir’e unvanı veren Rektör Saffet Köse daha önce vakfın başkanlığını yapıyordu. Köse, vakfın kurucular kurulu listesinde de yer alıyor.

CHP Yüksek Disiplin KuruluÜyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat da konuyu Meclis'e taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanmak üzere soru önergesi veren Polat, "bilimde, sanatta, sporda, kültürde, teknolojide, sosyal yaşamda, insanlık veya ülke hizmetinde üstün başarı gösteren, önemli katkılar sağlayan kişilere tevdi edilen" ve en yüksek unvan olan unvanın, merkezi Konya’da bulunan vakfın başkanına verilmesinin gerekçesini sordu.

Polat, "Eş dost akraba kayırmacılığı yapılan bir üniversitede, fahri doktora ancak görev aldığı vakfın başkanına verilirdi" dedi.

Gerici vakıf binlerce kitap basıp dağıtmış

Söz konusu vakfın internet sitesinde, vakfın amacı "Nişanlı olup maddi imkânsızlıklar nedeniyle evlenememiş 18-40 yaş arası gençlerimizin düğün eşyalarının teminin de yardımcı olmaktayız" diye açıklanıyor. "Vakfımız sadece yeni bir yuva kurma kararı alan ve ilk defa evlenecek olan çiftlere yardımcı olur. Müracaatta bulunacak gençlerin resmi nikâh tarihinden azami 2 aylık zaman zarfı içerisinde başvuru yapmaları gerekir, aksi takdirde başvurular geçersiz sayılır" denilen vakıfın sitesinde, il ve ilçelerde valilik, kaymakamlık ve belediye eliyle "toplu düğün organizasyonları" yapıldığı belirtiliyor.

Sitedeki yayınlar bölümünde ise Hanım Fetvalar, İslam Aile Hukuku, Osmanlı Hukuk-i Aile Kararnamesi, Müslamanın Hayatında Bir Gün, Nasıl Çocuklarıma Namazı Sevdirebilirim?, Nasıl Mutlu Bir Yuva Kurabilirim? isimli kitaplar yer alıyor. Vakfın kitaplardan onbinlerce bastırdığı ve planlanmış organizayonları da görülebiliyor.

Sitede ayrıca "Vakfımızın hizmetlerine uygun olan bağışlar kabul edilmektedir" deniliyor.

Rektör ilahiyat kökenli

Saffet Köse, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2018 yılı Nisan ayında İKÇÜ'ye Rektör olarak atanmıştı. Balıkesir İmam Hatip Lisesi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Köse atandığında 2013'ten beri aynı üniversitenin İslami İlimler Fakültesi dekanlığını da sürdürüyordu.