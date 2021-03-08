Reklam yasağı olan tarihi surlara AKP'den Erdoğan pankartı: Em ji Erdoğan hez dikin

ABD'deki "Stop Erdoğan" pankartına "Love Erdoğan" pankartlarıyla yanıt veren AKP, birçok ilin merkezine söz konusu afişleri asmayı sürdürüyor.

AKP'nin "Love Erdoğan" pankartlarının bir yenisi de dün gece Diyarbakır'daki tarihi surlara asıldı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surların üzerinde bulunan Keçi Burcu'na, AKP İl Başkanlığı tarafından Kürtçe "Em ji Erdoğan hez dikin" yazılı pankart asıldı.

Reklam amacı taşıması nedeniyle tarihi surlara asılması yasak olan söz konusu pankartın, kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin iznine bağlı olarak asıldığı belirtildi.

Keçi Burcu'na, 2015 yılında ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında özel harekatçı polisler tarafından seyyar tuvalet kurulmuştu.

Her yere asıyorlar

AKP tarafından ülkenin birçok yerine benzer pankartlar asılırken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentte yaptıkları "çalışmayı" şu ifadelerle paylaştı: