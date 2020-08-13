Rekabet Kurumu'ndan otomotiv şirketlerine soruşturma

Rekabet Kurumu, haziran ayı sonunda baskınlar düzenlediği şirketlere dün soruşturma açtı.

Sözcü'den Emre Özpeynirci'nin haberine göre, Rekabet Kurumu, birçok büyük otomotiv markası ve kiralama şirketine 17-18 Haziran tarihlerinde sıfır ve ikinci el fiyatlarındaki hızlı değişimlere bağlı baskınlar düzenleyip, sorular yöneltmiş, yöneticilerin bilgisayarlarına el koymuştu. Baskınlarda sıfır araçta fiyat birliği ve 2. elde fiyat koruma yapılıp yapılmadığının araştırıldığı ifade edilirken yetkililer bu baskınlardan hiçbir şey çıkmayacağını belirtmişti.

Aradan geçen sürede Rekabet Kurumu incelemelerini tamamlayarak dün birçok otomotiv markası ve kiralama şirketi için soruşturma açıldığını duyurdu. Açıklamada, “Rekabet Kurulu 24.07.2020 tarih 20-35/456-M sayılı kararı ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 41. maddesi uyarınca, birinci el (sıfır) ve ikinci el satış pazarlarında faaliyet gösteren şirketlerin dahil olduğu distribütör ve araç kiralama şirketlerinin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına karar vermiştir” denildi.

Soruşturmaya ilişkin halka açık şirketlerden Tofaş, Ford Otosan ve Doğuş Otomotiv'den KAP'a açıklama yapılırken, otomotiv marka ve kiralama şirketlerinin yöneticilerinden savunma istendi. Bazı otomotiv yetkilileri ise soruşturmayla ilgili olarak, “Tahminimiz ikinci eldeki fiyat artışını araştırıyorlar. Ama olayın bizlerle bir ilgisi yok. Hem galeriler hem de bireysel tüketicilerin ilan sitelerine koydukları yüksek fiyatlar yüzünden yapılan şikayetleri dikkate alarak inceleme başlattılar. Bu noktada distribütörlerin yapabileceği bir şey yok” şeklinde konuştu.

4. Madde

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi şöyle: Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.