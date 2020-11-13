Rekabet Kurulu, Google hakkında yürütülen soruşturma sonucunda para cezasına hükmetti.
Buna göre, 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verildi.
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Rekabet Kurulu'ndan Google'a 196 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu, Google hakkında yürütülen soruşturma sonucunda para cezasına karar verdi.
Haber Merkezi
Rekabet Kurulu, Google hakkında yürütülen soruşturma sonucunda para cezasına hükmetti.
Buna göre, 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verildi.