Reha Muhtar 'evim basıldı' dedi, bu kez de Soylu'ya seslendi

Bir dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan gazeteci Reha Muhtar, siyah-beyazlı kulüpte yöneticilik görevinde bulunan Umut Güner'in kendisini tehdit ettiğini ifade etti.

Polise haber verdiğini ve şahsın gözaltına alındığını belirten Reha Muhtar, yaşadıklarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya WhatsApp üzerinden mesaj olarak gönderdi.

Umut Güner’in polis ifadesinde “Sen Göreceksin” şeklinde tehditte bulunduğunu söyleyen Muhtar, Güner’in Çağlayan Adliyesi’nde olmasına karşılık hakkında işlem yapılmadığını öne sürüp bu durumu eleştirdi.

Muhtar mesajında, siyah-beyazlı kulüpte yöneticilik görevinde bulunan Umut Güner'i yazılarında kaleme aldığını, ayrıca Rasim Ozan Kütahyalı, Şükrü Yazıcıoğlu ve Yıldırım Demirören’i yazdığını ifade etti.

Sadık Albayrak'a da seslenmişti

Muhtar, eski Bakan Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'a seslenerek, "Sizi bilenler dürüst entelektüel birisi derler. 1,5 yıl önce Umut Güner tarafından ölümle tehdit edildi. Şahıs 'ölümle tehdidini açıkladım' diye beni 7,5 aya mahkum ettiler. Dün 03.45'te evim basıldı. Çocuklarım korkudan kustu. Nedense size söylemek geldi içimden" demişti.

Muhtar, savcıya da seslenerek "MUTLU MUSUNUZ SAYIN SAVCIM ve HAKİMİM? Umut Güner beni ÖLÜMLE TEHDİT etti. İSTANBUL SAVCILARI ve ÇAĞLAYAN MAHKEMESİ ONA DEĞİL BANA 7.5 AY HAPİS CEZASI VERDİ. Umut Güner’i, iş yaptığı Ahmet Bulut’u ve DİĞERLERİNİ yazdım bu gece EVİN KAPISINDA 03.45’de TACİZ ve TEHDİT BAŞLADI!" ifadesini kullanmıştı.