Reha Muhtar 'evim basıldı' dedi, Berat Albayrak'ın babasına seslendi

Gazeteci Reha Muhtar, Umut Güner tarafından tehdit edildiğini ve bunu açıkladığı için evinin basıldığını öne sürerek, Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'a seslendi.

'Nedense siz söylemek geldi içimden'

Bir dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan gazeteci Reha Muhtar, siyah-beyazlı kulüpte yöneticilik görevinde bulunan Umut Güner'in kendisini tehdit ettiğini ifade etti.

Tehdidi açıkladığı için evinin basıldığını öne süren Muhtar, Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'a seslenerek, "Sizi bilenler dürüst entelektüel birisi derler. 1,5 yıl önce Umut Güner tarafından ölümle tehdit edildi. Şahıs 'ölümle tehdidini açıkladım' diye beni 7,5 aya mahkum ettiler. Dün 03.45'te evim basıldı. Çocuklarım korkudan kustu. Nedense size söylemek geldi içimden" dedi.

Muhtar, savcıya da seslenerek "MUTLU MUSUNUZ SAYIN SAVCIM ve HAKİMİM? Umut Güner beni ÖLÜMLE TEHDİT etti. İSTANBUL SAVCILARI ve ÇAĞLAYAN MAHKEMESİ ONA DEĞİL BANA 7.5 AY HAPİS CEZASI VERDİ. Umut Güner’i, iş yaptığı Ahmet Bulut’u ve DİĞERLERİNİ yazdım bu gece EVİN KAPISINDA 03.45’de TACİZ ve TEHDİT BAŞLADI!" ifadesini kullandı.