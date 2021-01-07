Regl ürünlerinin ücretsiz sağlanması için kanun teklifi verildi

HDP Muş milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Meclis Başkanlığı’na "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" sundu.

Teklifte, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi” başlıklı maddesine “15-49 yaş arası kadınlara regl dönemleri ile sınırlı olmak üzere kadınlara yönelik hijyen ürünleri ücretsiz olarak sağlanır” ibaresinin eklenmesi istendi.

Koçyiğit teklifin gerekçesinde Covid-19 salgınının toplumsal yoksulluğu arttırmaya devam ettiğini belirterek bundan en çok kadınların ve çocukların etkilendiğine dikkat çekti. Kadınların yoksulluğunu derinleştiren önemli bir başlığın regl dönemlerinde kullandıkları hijyen malzemelerinin ücret karşılığı satılması olduğunu belirten Koçyiğit, salgın döneminde İskoçya'nın regl dönemi ürünlerinin ücretsiz olmasına izin veren yasayı onayladığını, İngiltere'ninse bu ürünlerden vergi alımını kaldırdığını hatırlattı.

Teklifin gerekçesinde kadınların regl dönemlerinde kullandığı hijyen ürünlerinin ücretli satılmasının ve buna ulaşamayan kesimlerin geleneksel yöntemlerle çare aramasının sağlık hakkı ihlali olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Kadınlara hijyen ürünlerinin para karşılığı satılması ikinci kuşak haklardan sağlık hakkının ihlal edilmesine yol açmaktadır. Covid-19 salgınının cinsiyetler arasında yarattığı eşitliksiz duruma ek olarak, bu dönemde dahi sosyal devlet ilkesi anlayışına iyileşme kazandırılmaması maalesef yoksulluk durumunun önümüzdeki dönemlerde daha da can yakıcı bir problem olarak gündemde kalacağını göstermektedir. Tüm bu sebeplerle kalıcı ve eşitlikçi politikalar belirlenmeli, kadınların regl dönemlerinde kullanmak zorunda olduğu ped ve tampon gibi ürünlere ücretsiz erişim yasal zemin ile sağlanmalıdır."