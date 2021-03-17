'Reformmuş… Kendileri bile inanmıyor'

Haftalık siyasi dergi Boyun Eğme’nin 256. sayısı “Reformmuş… Kendileri Bile İnanmıyor” manşetiyle yarın okuyucuyla buluşuyor.

Bu haftaki sayısında AKP’nin reform paketlerini ele alan dergi paketlerin içeriğini Dayanışma Meclisi Üyeleri Avukat Özlem Şen Abay ve Prof. Dr. Serdal Bahçe’ye soruyor.

14 Mart: Emperyalist işgale karşı direnişin sembolü

Türkiye’nin büyük sağlıksızlık ortamında geçen “Sağlık Haftası” da, bu hafta Boyun Eğme’nin gündeminde. Geçim sıkıntısı, şiddet ve yok sayılma ile karşı karşıya bırakılan sağlık emekçileri, 14 Mart’ın tarihselliğini, yaşadıkları sorunları ve Bakan Koca’nın mektubuna cevaplarını Boyun Eğme’de anlatıyor.

Malatya’da emek ve aydınlık mücadelesi

Boyun Eğme Dergisi bu hafta okurlarını gericilikle çevrelenmiş gibi dursa da ilerici bir damarını hep korumuş, bölgenin önemli merkezlerinden biri olan Malatya’ya götürüyor. Mevsimlik işçilerin sigortasız çalıştırıldığı, sanayide özellikle kadın ve çocuk işçilerin emeğinin yoğun bir biçimde sömürüldüğü kentte komünistler, bir semt eviyle daha da kalıcılaşmanın yollarını arıyor.

Yeni uzaktan çalışma yönetmeliği yayınlandı

Emek-Sermaye sayfalarında bu hafta, geçtiğimiz hafta çıkarılan uzaktan çalışma yönetmeliği ve örgütlenen Carrefour işçilerinin mücadelesi var. Binlerce emekçiyi ilgilendiren yönetmelikle ilgili sorular İşçinin Hukuk Köşesi’nde ele alınıyor. Uzaktan çalışmanın risklerine karşı emekçileri uyaran Birlik Sendikası ise önümüzdeki günlerde Genel Kurul’a gidiyor.

Boyun Eğme dergisini mahallenizdeki semt evlerinden, TKP bürolarından, NHKM’lerden ve kitabevlerinden edinebilirsiniz.