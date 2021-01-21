'Reform paketi' Erdoğan’a sunuldu, ilk başlıklar ortaya çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi ve hukuk alanında reform yapılacağını duyurmuş, bu kapsamda ilk olarak TÜSİAD, MÜSİAD ve TOBB'la görüşmeler yapılmıştı.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, "reform" hazırlıklarını koordineli bir şekilde yürüten 6 bakanlık ile AKP'li bazı kurmayların oluşturdukları taslak metin dün Erdoğan’a sunuldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin ve AKP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın da yer aldığı isimler dün saat 15.00’de Beştepe’de düzenlenen "reform" toplantısına katıldı.

Taslağa son halinin verilmesi ve 26 Ocak’taki AKP MYK toplantısında değerlendirilmesi, düzenlemelerin daha sonra Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklaması planlanıyor.

Hakim ve savcılara puan, AYM, tutukluluk süresi...

Habere göre, AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının mahkemeler tarafından nasıl uygulanması gerektiğiyle ilgili yeni düzenlemelerin yapılması gündemde. Yeni düzenlemeyle, AİHM kararlarına ilişkin tazminat ödenip ödenmemesi konusunda bazı değişikliklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Yeni düzenlemelerle, hâkim ve savcıların dosyalarını tamamlanmasında puanlama sistemine gidileceği belirtiliyor. Atama ve terfilerde, bu puanlama sistemi dikkate alınacak.

Taslakta, tutukluluk süreleriyle ilgili düzenlemelerin de yer aldığı öğrenildi.

Çok sayıda avukatın çalışacağı ticari uyuşmazlıklara bakılacak arabuluculuk merkezleri kurulması, ihtisas mahkemelerinin yaygınlaştırılması planlanıyor. Düzenlemeyle ekonomide ise tahkimlerin teşvik edilmesi hedefleniyor.