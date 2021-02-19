Reçeteli kaçakçılıktan 46 kişi yakalandı: Kanser ilaçları da var

Adana merkezli olarak 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturması kapsamında 46 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Adana İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Y.C., doktorlar Z.K., İ.K., M.D. ve A.K., 2 sağlık merkezi çalışanı, 2 biyolog, 9 eczacı, 13 eczane ve ilaç firması çalışanı var.

Adana merkezli operasyonun İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak ve Van’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği açıklandı.

Operasyon sırasında 9 bin 177 kutu faturasız ve reçetesiz ilaç ele geçirildiği, şüphelilerin sözkonusu kaçakçılık işlemiyle bağlantılı olarak kendi aralarında yaptıkları para transferinin belirlenen toplam değerininse 12 milyon 523 bin 111 lira olduğu bildirildi.

Zaman zaman operasyonlara konu olan bu kara ticaret için kanser hastalarının tedavi için yazdırdıkları ilaçlar da kullanılıyor. SGK reçetesi oluşturularak elde edilen ilaçlar daha sonra yüksek fiyatlarla yurtdışına pazarlanıyor.

Yapılan son operasyonda gözaltına alınan kişilerin ilaçları Azerbaycan, Suriye, İran ve Irak gibi ülkelerde satmaya çalıştığı, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan ilaçlarınsa reçetesiz satılarak işin uyuşturucu madde ticareti boyutuna taşındığı söyleniyor.