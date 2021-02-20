'Recep Tayyip Erdoğan’ın değeri 5 paradır' deyip 5 kuruşluk dava açtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki tazminat davalarına bir yenisi daha eklendi.

Gare operasyonundaki ölümlerin sorumlusunun Erdoğan olduğuna ilişkin açıklaması nedeniyle hakkında 500 bin liralık dava açılan Kılıçdaroğlu, bu adıma karşı davayla yanıt verdi.

ANKA'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu ve avukatı Celal Çelik dünkü buluşmalarında dava dilekçesine son halini verdiler ve dilekçe dün mahkemeye teslim edilerek dava açıldı.

Erdoğan’ın 17 Şubat’ta AKP Ankara İl kongresinde yaptığı konuşmanın tamamen hakaret ve iftira nitelikli olduğu belirtilen dava dilekçesinde Kılıçdaroğlu’nun “kişilik değerlerine zarar verilmeye çalışıldığı” gerekçesiyle Erdoğan aleyhine 5 kuruş manevi tazminata ve ilamın tirajı en yüksek 5 gazetede yayınlanmasına karar verilmesi talep edildi.

Dava dilekçesinde neden 5 kuruş tazminat talep edildiği şu şekilde açıklandı:

“Her ne kadar dava konusu hakaret kapsamlı sözlerin ağırlığı, davalı Recep Tayyip Erdoğan’ın kişiliği ve ekonomik ve sosyal durumu çok yüksek miktarlı tazminata hükmedilmesini gerektirmekte ise de bizzat müvekkilin; ‘Adamına göre, kişiliğine göre, ederine göre tazminat olmalı, benim için Recep Tayyip Erdoğan’ın değeri 5 paradır, o nedenle 5 paralık dava açılması lazım, ancak madem ‘Para’ birimi tedavülde yok, o halde 5 Kuruşluk dava aç ve bunu da belirt’ talimatı çerçevesinde sadece 5 Kuruşluk dava açma yoluna gidilmiştir.”