Recep Akdağ: Meclis kulisleri amele kahvesi gibi kalabalık oluyor

Meclis'te koronavirüse yakalanan vekil sayısının 80'i geçtiği belirtilirken, konuya ilişkin eski Sağlık Bakanı ve Meclis Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ'dan açıklama geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Akdağ, Meclis Başkanlığı'na yeni öneriler sundu.

Buna göre Üyeler Lokantası kapatılarak milletvekillerine de diğer Meclis çalışanları gibi paketli kumanya dağıtılacak. Komisyonlar ile Genel Kurul’a katılımda HES kodu istenecek.

Habere göre, Akdağ'ın önerileri şöyle:

İş sağlığı hizmeti alınsın. Meclis’e ait bir filyasyon mekanizması oluşturulsun. Ayrıca, komisyondan her partiden birer üye bu filyasyon mekanizmasını kendi gruplarına sağlamak üzere irtibat halinde olsun. Bölgelerden dönen milletvekili test yapılması için uyarılsın. Kulisler, komisyon toplantıları ve diğer kapalı ortamlardaki kurallar net olarak belirlenip uygulamaya geçilsin. Çalışanlar her hafta test yaptırsın, milletvekilleri dahil olmak üzere. Belirtisi olup da test sonucu çıkmayan personel bu sürede çalıştırılmasın. Kulislerimiz de amele kahvesi gibi oluyor. Kalabalık biçimde mecbursunuz oturmaya, çünkü yoklama istenecek, koşturmanız lazım.