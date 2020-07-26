Ratko Mladiç temyizden önce sağlık durumunun kötüye gittiğini söyledi

Ratko Mladiç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Cuma günü yaptığı açıklamada, duruşma sırasında tutulduğu BM Gözaltı Biriminde sağlık personeli tarafından hazırlanan bir raporun sağlık sorunlarının ciddiyetini hafife aldığını söyledi.

Yugoslavya'nın dağılması sürecinde Republika Srpska Generali olan Mladiç, “Gözaltı Birimindeki sağlık personeli istediklerini yazabilir, ancak bunun gerçek durumla ilgisi yoktur. Sağlık durumumun çok kötü ve kötüleştiğini vurgulamak istiyorum” dedi.

Mladiç, sağlık personelinin raporlarının “yanlış bilgi içerdiğini ve sağlık durumunu olduğundan daha iyi sunduğunu” vurguladı.

Mladiç, konsantre olamadığını ve konuşma güçlükleri çektiğini fark ettiğini söyledi.

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması geçtiğimiz hafta, 2017 yılında birinci derece kararı altında soykırım ve diğer savaş suçlarından suçlu bulunan Mladiç'in duruşmasında savunma ve kovuşturma temyiz başvurusunun 25 ve 26 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini duyurdu. Ancak savunma tarafı Cuma günü yaptığı açıklamada, ancak Mladiç'in tıbbi bir değerlendirmeden geçtikten sonra duruşmaların yapılması gerektiğini savundu.

Mladiç'in savunma ekibinin bir üyesi olan Dragan Ivetiç, “Zihinsel ve bilişsel yeteneklerde bir düşüş yaşadığı şüphesiz” dedi.

77 yaşındaki Mladiç, Hollanda'da gözaltındayken birçok ciddi tıbbi problem yaşadı ve iki inme ve kalp krizi geçirdi. Avukatları, sağlığının kötüleştiğini belirterek defalarca hastaneye kaldırılmasını istedi.

Mahkeme sürecinde ne yaşanmıştı

BM mahkemesi Mladiç'i Kasım 2017'de müebbet hapse mahkum etti, 1995'te Srebrenitsa'da soykırımdan, Bosna-Hersek'teki Boşnaklara ve Hırvatlara işkenceden ve Saraybosna halkını kent kuşatması sırasında terörize etmekten ve BM barış güçlerini rehin almaktan suçlu buldu.

Temyiz duruşmaları ilk olarak bu yıl Mart ayında planlandı, ancak Mladiç'in kolon operasyonu geçirmesi için ertelendi.

Haziran ayında duruşmalar yeniden planlandı, ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları, bazı hakimlerin duruşmalar için zamanında Lahey'e ulaşamaması sebebiyle ertelendi.

Mladiç davasındaki nihai karar için henüz bir tarih belirlenmedi, ancak Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Başkanı Carmel Agius geçen ay BM Güvenlik Konseyi'ne 2021 yılına kadar erteleneceğini söyledi.