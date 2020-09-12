Rasulayn'da bombalı saldırı: 4 ölü

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin hemen karşısında yer alan Suriye'nin Rasulayn ilçesinin merkezinde postane müdürlüğü binası yakınlarında bomba düzeneğinin infilak etmesi sonucu büyük bir patlama meydana geldi.

Ölenlerin üçünün kadın, birinin de yaşlı bir erkek olduğu belirtildi. Patlamada beşi ciddi olmak üzere 21 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, patlama sonucu işyerlerinde maddi hasar meydana geldi.

SANA'ya konuşan kaynaklar, Rasulayn'da ikinci bir patlamanın yaşandığını söyledi.