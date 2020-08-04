Raporu olan engelli sayısı 2.5 milyonu aştı

Ülkemizde kamuya ait olan rehabilitasyon merkezi ile özel rehabilitasyon merkezi sayısı ne kadardır? Ülkemizde son 5 yıl içerisinde engelli raporu bulunmasına rağmen yeniden inceleme yapılarak engelli raporu iptal edilen kişi sayısı ne kadardır?” şeklindeki sorularının yanıtlanmasını istedi.

Rapora itiraz hakkı

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Raporlarında ağır engelli ibaresi bulunan kişilerin engelli sağlık kurulu raporlarının heyet tarafından yeniden değerlendirilmesi kişilerin rapora itirazı halinde mevzuat kapsamında yapılmaktadır” dedi.

Ulusal engelli veri tabanı oluşturuldu

Bakan Selçuk, Sağlık Bakanlığının yetkili hastanelerinden verilen ve elektronik ortamda veri tabanına aktarılan Engelli Sağlık Kurulu Raporları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın veri tabanında yer alan kayıtların birleştirilerek Ulusal Engelli Veri Tabanı oluşturulduğunu açıkladı.

2 Milyon 530 bin 376 engelli birey rapor oldu

2020 yılının Temmuz ayı verilerine göre Ulusal Engelli Veri Tabanında kayıtlı ve hayatta olan engelli sayısının 2 milyon 530 bin 376 olduğunu belirten Bakan Selçuk, bu rakamın Engelli Sağlık Kurulu Raporu almak için yetkili hastanelere başvurmamış ve hizmet almak için devletle temasa geçmemiş bireyleri kapsadığına dikkat çekti.

İlk sırada süreğen hastalıklar ve ortopedi var

Bakan Selçuk, Ulusal Engelliler Veri Tabanı kayıtları kapsamında; süreğen hastalıklar, ortopedi, görme, zihinsel ve işitme engelli olduğu doktor raporu ile tespit edilenlerin ilk sıralarda yer aldığını da açıkladı.

13 Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi

Bakan Selçuk, “Bakanlığımıza bağlı 104 resmi bakım merkezimiz ve 277 özel bakım merkezimiz, Sağlık Bakanlığına bağlı ise 4 tanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere toplam 13 tane Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunmaktadır” diye konuştu.