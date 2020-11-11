Rant için sokağı yuttular!

Rıfat Ilgaz’ın aynı adlı eserinden Yeşilçam’a uyarlanan Hababam Sınıfı serisinin unutulmaz filmlerinden biri olan “Hababam Sınıfı Uyanıyor”da çalışkan öğrenci Ahmet okulunu bitirir ve öğretmen olarak yoksul bir köye atanır. Sonra Hababam Sınıfı olaya el atar ve köyde eğitim yapılabilmesi için bir okul inşa edilir. Filmde bahse konu olan okul “Çekme Köyü İlkokulu”dur. İşte o yoksul köy, 1994 yılında Ümraniye İlçesine bağlı bir belde belediyesi, 2008 yılında ise İstanbul’un yeni ilçelerinden biri olur.

Çekmeköy’ün yoksul bir köyden büyük bir ilçeye dönüşüm süreci yaklaşık 40 yıllık bir tarihi kapsıyor. Şile Otoyolu’nun kenarında, bir yanı şehir, bir yanı orman olan Çekmeköy, köyden ilçeye dönüşüm sırasında büyük bir rant kaynağı haline gelmiş. Eskinin yoksul köyü gitmiş, yerine lüks konutların, villaların yer aldığı “şehrin göz bebeği” bir ilçe gelmiş. Elbette bu süreçte rant çetelerinin de iştahı kabarmış.

Suna Duman ve ailesi Çekmeköy’ün köy olduğu dönemlerde, 1989 yılında gelmişler İstanbul’a. Köyün içinden geçen Çekmeköy Deresi’nin kenarından, bugünkü Şile Otoyolu’nun hemen kuzeyinde kalan bölgeden (Şimdiki Merkez Mahallesi) muhtar onaylı köy senedi ile kendilerine ev yapabilecekleri bir arsa almışlar. O dönem tarla olan bölgeyi parça parça 16 aile arsa almış ve her biri başlarını sokabilecekleri birer gecekondu inşa etmişler.

O zamanki köy merkezinin biraz dışında, güneyde kalan bu bölgeye daha sonra Farabi Sokak ismi verilmiş. Farabi Sokak uzun yıllar dere tarafında gecekondular, diğer tarafında ise tarla olan bir yoldan ibaret kalmış. Çekmeköy nüfusunun artması, bölgenin otoyola yakınlığı vb nedenlerle rantçıların iştahını kabartan bir yere dönüşmüş Farabi Sokak.

2018 yılında İSKİ tarafından “derebandı ıslah çalışması” yapılacağı, bu nedenle bölgedeki evlerin boşaltılması” yönünde bir tebligat almış sokak sakinleri. Tebligatın alınmasıyla birlikte Farabi Sokak halkının mücadelesi de başlamış.

Önce İski, Çekmeköy Belediyesi ve İBB görüşmeler yapılmış, sonuçsuz kalınca da mahkeme süreci başlamış.

Mahkeme süreci devam ederken sokak sakinlerine 50 bin lira peşinat ödemeleri koşuluyla, 180 bin ila 200 bin lirayı yıllarca sürecek taksitlere bölerek Pendik Dolayoba'da 'tahsis' edilecek evlere yerleşmeleri önerilmiş. Bir kısım sokak sakini bunu kabul etmiş, ancak geri kalanlar evlerini terk etmemekte ısrarcı olmuşlar.

İBB, İSKİ ve Çekmeköy Belediyesi ile yapılan tüm görüşmelere rağmen, polis ve zabıta zoruyla, hukuksuz bir şekilde 4 Nisan 2018 tarihinde Kemal Duman, Hüseyin Sak ve Mehmet Bağış’a ait 3 gecekondu yıkılmış. Yıkım esnasında çatıya çıkan ev sakinleri gözaltına alınmış.

İdare Mahkemesi 9 Nisan 2018 tarihinde yıkımlar için yürütmeyi durdurma kararı vermiş, Haziran 2018 yılında çıkan İmar Barışı kapsamında tüm gecekondu sakinleri başvuru yapıp gerekli harçları yatırarak Yapı Kayıt Belgesi almışlar.

Mahkeme kararı, İmar barışı vb de engel olamamış yıkıcılara, 2 Ağustos 2018 tarihinde bu defa tomalar, polis ve zabıta ordusuyla birlikte Suna Duman, Ahmet Kara ve Aydın Kaynak’a ait gecekondular yıkılmış.

Çekmeköy Belediyesi, İBB, İSKİ, Tapu Dairesi vb tüm resmi kurumlar her görüşmede “Sizin evleriniz kaçak, sizler işgalcisiniz” demiş sokak sakinlerine. Oysa evlerin tamamında İSKİ tesisatı mevcut, hepsi su parası ile birlikte ÇTV de ödüyor, ödedikleri emlak vergilerinin dekontları ellerinde, elektrik abonelikleri yapılmış tüm gecekonduların, hatta doğalgaz dahi bağlanmış herbirine. Tüm bunlar olurken “kaçak” olmayan yapılar bir anda tüm devlet görevlileri tarafından “kaçak” diye tanımlanır olmuş.

Başvurdukları tüm resmi kurumlarda devletin soğuk yüzü ile karşılaşan sokak sakinleri, aynı zamanda rant çetelerinin tehdit ve baskılarına da maruz kalmışlar. Polis ve zabıta zorunun yanında silahlı çeteler tarafından da pek çok defa tehdit edilmişler.

Dönemin Çekmeköy belediye Başkanı Ahmet Poyraz, TBMM Çevre Komisyonu üyesi Erol Kaya, Milletvekili Osman Boyraz pek çok defa evlerinin yıkılmayacağına dair söz vermiş Farabi Sokak sakinlerine, ancak yıkım sonrası hepsi ulaşılamaz olmuşlar. Verilen sözlerin kendilerini oyalamak için olduğunu sonradan anlamış gecekondu sakinleri.

Dere bandında kaldığı ve dere ıslah çalışması sebebiyle yıkılan binaların dereye olan mesafesi ise zorunlu uzaklık olan on metrenin çok üzerinde, en yakın gecekondu ile dere arası tam 26 metre. Buna da bir çözüm bulmuş İSKİ ve Belediye yönetimi, dere yatağını değiştirip dereyi gecekondulara yaklaştırmak!

İşin bir diğer ilginç yanı ise şu; bir yandan gecekondular yıkılmaya çalışılırken, diğer yandan sokağın diğer tarafı (yani yolun üst tarafı) bizzat Çekmeköy Belediye Meclisi üyeleri ve etraflarındaki müteahhitler tarafından parça parça satın alınmış, lüks konutlar inşa edilmiş. Her biri farklı inşaat şirketleri tarafından yapılmış olan binalar her ne hikmektse dış cepheleri, mimari projeleri de dahil birbirinin tıpatıp aynısı! Biraz uzaktan bakıldığında tam bir site görüntüsü veriyor!

Yapılan yeni “lüks” konutlar nasıl olmuşsa kaldırımın tamamını ve asfalt yolun büyük bir kısmını da kapsayacak şekilde inşa edilmişler, tabiri caizse “sokağı yutmuşlar”. Üstelik yeni yapılan bazı binalar gecekonduların yerini de kapsayacak şekilde inşa edilmiş.

Evi yıkılan ancak mücadeleyi bırakmayan Suna Duman, yıkılan evinin yerine önce yeni bir kulübe inşa etmiş, belediye bu kez de kulübeyi yıktırmış. Suna Duman yine pes etmemiş, başını sokacağı bir konteynır kurmuş ancak o da belediye tarafından kaldırılmış. Suna Duman bu, pes eder mi hiç! Şuanda da yaşadığı 8-10 metrekarelik yeni kulübeyi yapmış.

Kendi evlerinin dereye olan mesafesinin 26 metre olduğunu belirten Suna Duman, aynı belediye sınırları içerisinde yer alan Palamut Deresi’ne sıfır mesafedeki –hatta yer yer derenin de üzerine sarkan- yapıları işaret ederek “Bize yapılanların sebebi yoksulluğumuz, kimsesizliğimiz” diyerek kendi durumlarını özetliyor.

Meselenin planlı bir rant paylaşımı olduğunun en önemli göstergelerinden biri de mahkeme sürecinde ortaya çıkıyor. Gecekondular yıkılıp da olay mahkemeye taşındığında mahkemenin Derebandı Islah Projesi’ni talep ettiği İSKİ yetkilileri o ana kadar hazırlanmış bir proje olmadığını belirterek, yaklaşık 6 ay sonra hazırlanmış yeni bir proje sunuyorlar mahkemeye!

Ayrıca Mimarlar Odası tarafından aynı yer için hazırlanmış Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı da 9. İdare Mahkemesinde dava edilmiş olup, verilen kararın Yargıtay 6. Dairesinin ek bilirkişi raporu talebi ile bozması sonucunda ilgili bilirkişi raporu da hazırlanmış olup dava nihai karar aşamasındadır.

Salgın sebebiyle uzayan mahkeme süreçlerinin bir an önce sonuçlanmasını bekleyen, İBB, İSKİ ve Çekmeköy Belediyesi yetkililerine seslenen Suna Duman “Bir an önce hakkımın verilmesini istiyorum, hakkım olanı alana kadar da mücadele etmeye kararlıyım” diyor.