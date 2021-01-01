Rakka’da cihatçılardan Rus askeri üssüne saldırı iddiası

Suriye’de cihatçılara yakınlığıyla bilinen “Suriye İnsan Hakları Gözlemevi” tarafından yapılan açıklamada Rakka’da Tel Samin Rus askeri üssü yakınlarında patlayıcı yüklü bir araçla saldırı düzenlendiği, patlamanın ardından üsse ateş açan saldırganların daha sonra kaçtığı ileri sürüldü.

İngiltere merkezli Gözlemevi’nin sözcüsü Rami Abdülrahman, bunun Suriye’nin kuzeydoğusunda bir Rus üssüne yönelik ilk doğrudan saldırı olduğunu ileri sürdü. Gözlemevi'nden yapılan açıklamada açık bir sayı verilmedi ancak patlamada birkaç Rus askerinin yaralandığı iddia edildi.

İddia Rusya tarafından doğrulanmadı.

Press TV’nin aktardığına göre sosyal medyada El Kaide bağlantılı Hurraseddin adlı cihatçı grubun saldırıyı üstlendiğine dair bir açıklama yer aldı.

Rus askeri polisi, Rakka yakınlarında bulunan ve ABD'li birlikler tarafından terk edilen Tel Samin kasabasında 2019 yılı sonunda kontrolü sağlamıştı.