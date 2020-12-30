'Rakı şişesi tıkayacağız' diyen imam sendika başkanı oldu

Denizli'nin cemaati en kalabalık camilerinden Bayramyeri Camisi'nin imamı Fettah Kahraman, geçen Mart ayında Facebook hesabından “İmamlardan rahatsız olan güruh! Elbet önümüze geleceksiniz. O zaman pamuk yerine, rakı şişesi tıkacağız haberiniz olsun” diye paylaşım yaptı ve sonuna da kahkaha emojisi koydu.

Konunun medyada gündeme gelmesinden sonra Kahraman hakkında soruşturma başlatıldı. İmam, Bayramyeri Camisi olan görev yeri değiştirilerek Kirişhane Camisi'ne görevlendirildi.

Sözcü'nün haberline göre herhangi adli ve idari bir ceza aldığı bildirilmeyen imam şimdi de Diyanet-Sen Denizli Şubesi'ne başkan seçildi.

Diyanet-Sen Denizli Şubesi'nin Facebook hesabından yapılan paylaşımda mevcut başkanın görevi bıraktığı ve yerine yeni yönetim belirlendiği açıklandı ve Fettah Kahraman şube başkanı olarak tanıtıldı.