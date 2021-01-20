Rakel Dink: Hrant’ı FETÖ öldürdü demek, 'ben yapmadım elim yaptı' demektir

Hrant Dink'in ölüm yıldönümü dolayısıyla bu yıl online bir anma etkinliği düzenlendi.

Anmada konuşan Rakel Dink, "Basitçe söyleyelim, Hrant’ı FETÖ öldürdü demek, 'ben yapmadım elim yaptı' demektir. Hrant’ı Erkenekon öldürmüş demek, 'ben yapmadım ayağım yaptı' demektir. Yıllarca dilinle bağıra bağıra, ayağınla yürüyerek buraya geldin. Ve silahı iki elinle tutup tetiği çektin. Çutağımı öldürdün" derken, "Sen ayağın, sen elin, sen dilin değilsen nesin? 14 yıldır görevini layığıyla yaptığını kanıtlamaya çalışan onca inkarcının, sanıkların ve tanıkların arkasında bir garip devlet görüntüsü var. Katil olmadığını kanıtlamak için adeta aptal olduğunu kanıtlamaya çalışan bir devlet" ifadesini kullandı.