Radyocu Hazım Özsu'nun katili: Programını beğenmediğim için öldürdüm

Radyo programcısı Hazım Özsu Bursa'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Katil zanlısı Halil N., ifadesinde Özsu'yu radyo programını beğenmediği için öldürdüğünü söyledi.

İfadesinde "Birkaç yanlış terimlerini duyunca radyoyu arayıp ikaz ettim. Ancak beni dikkate almayıp tekrarladılar'' diyen zanlı adresini öğrenip kapısının önünde gittiğini ve "Artık sesini kısıyorum" diyerek belinden çıkardığı tabanca ile boğazına ateş ettiğini söyledi.

Zanlı Halil N.’nin daha önceden taksirle adam yaralamaktan suç kaydının bulunduğu öğrenildi.