Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili TBMM raporu 'muhalefet şerhiyle' tamamlandı

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz'ın ölümünü araştıran TBMM komisyonu, 7 aylık çalışmanın ardından raporunu tamamladı.

Raporda, Rabia Naz’ın kemik kırıkları ve yol durumu dikkate alındığında "trafik kazası" sonucu yaşamını yitirdiği ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi. Raporda "dakikalarla sınırlı bir zaman sürecinde Rabia Naz’a başka bir yerde bir aracın çarparak bulunduğu yere getirip bırakması ihtimalinin olamayacağı" değerlendirmesi yapıldı.

Rabia Naz’ın yaşadığı apartmanın yan cephesinden düşme ihtimaline ilişkin olarak ise "Vücudunda meydana gelen ve ölümüne neden olan yaralanmaların ikametinin bulunduğu binanın terasından yan tarafta bulunan fındıklık alana düşme sonucu gerçekleşme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

Rabia Naz’ın düşmüş olduğu fındıklık alandan bulunduğu yere Mürsel Küçükal tarafından taşınmış olabileceği ihtimaline de yer verilen raporda, küçük kızın intihara meyilli bir yapısı olmadığına dikkat çekildi. Ancak raporda Rabia Naz’ın nasıl düştüğü ve terastan itilip itilmediği konusunda herhangi bir tespit ve bulguya ulaşılamadığı vurgulandı.

Öte yandan olay yerinde inceleme yapan kolluk ekiplerinin ve savcılığın olayı tüm yönleriyle inceleme konusunda gerekli özeni göstermediği belirtilen raporda, soruşturma sürecine müdahale edildiği iddialarını destekleyici herhangi bir bulguya rastlanılmadığı ifade edildi.

Muhalefet şerhli rapor

Öte yandan komisyonun HDP'li üyesi Filiz Kerestecioğlu dün düzenlediği basın toplantısında rapora muhalefet şerhi koyduklarını açıklamıştı. Kerestecioğlu rapor taslağı hazırlandıktan sonra, rapora ilişkin öneri ve itirazlarını sunduklarını, ölüme ilişkin olasılıklar konusunda kesin kanaat bildiren, yahut kamuoyunu belli bir sonuca yönlendiren bölümlerin çıkartılması konusunda komisyon üyeleri olarak itirazlarının olduğunu belirtti. Kerestecioğlu "Bu dikkate alınarak Raporda belli kısaltmalar yapıldığını gördük. Yine de, itirazlarımızın ve önerilerimizin önemli bir kısmı Raporda yer almadığı için bir muhalefet şerhi kaleme aldık" demişti. Kerestecioğlu komisyon raporunda, itirazlarına rağmen delil karartıldığına ilişkin bulgunun tespit edilmediğinin ifade edildiğini belirterek "Bu konuda illa yargı belirtilecekse yazılması gereken, bu iddianın hakkıyla soruşturulmadığı olmalıydı" demişti.