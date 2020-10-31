Rabia Naz’ın mezarına 'yıkım kararı' iddiası

Giresun'un Ören ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Eren, Rabia Naz’ın mezarının da aralarında bulunan yaklaşık 30 mezarlığa yıkım kararı aldı. Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın görüştüğü Fen İşleri Dairesi yetkilisi, yıkım kararının Belediye Başkanı Eren tarafından alındığını ve işaretlemeyi bizzat kendisinin yaptığını söyledi.

Cumhuriyet'teki habere göre, söz konusu olaya ilişkin açıklama yapan baba Vatan, "Daha önceki belediye yönetimi, 4 yıl önce alınan meclis kararı iptali olmasına rağmen alınan bu karar vicdansızlık" dedi.

İYİP Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy da sosyal medya hesabından, "Giresun Ören Ören Belediye Başkanı Mustafa Eren Rabia Naz’ın da mezarı aralarında bulunan yaklaşık 30 mezarlığa yıkım kararı almış. Rabia Naz’ın mezarını Fen işlerinde yetkili ise başkan tarafından bizzat işaretlediğini anlatıyor. Bu karardan acilen vazgeçilmeli" açıklaması yaptı.

Paylaşılan ses kaydı şöyle:

Giresun Ören Bel.Bşk.Mustafa Eren Rabia Naz’ın da mezarı aralarında bulunan yaklaşık 30 mezarlığa yıkım kararı almış.Rabia Naz’ın mezarını Fen işlerinde yetkili ise başkan tarafından bizzat işaretlediğini anlatıyor.Bu karardan acilen vazgeçilmeli. @VatanSaban⁩ ⁦@Akparti⁩ pic.twitter.com/79kwqLgVpq — İlay Aksoy (@ilay_aksoy) November 1, 2020

Şaban Vatan belediyeye itiraz edecek

Öte yandan Aksoy bugün yaptığı paylaşımla, Şaban Vatan'ın mezarlığın yıkılmaması için dilekçe vereceğini duyurdu.

Aksoy, "Bugün Giresun Ören Belediyesi saat 10:00’da Meclis toplantısı yapılacaktır.Rabia Naz’ın babası Şaban Bey hazırladığı dilekçesiyle yaklaşık 60 yıl Rabia Naz’la birlikte büyük dedesinin bile ebedi istirahatta bulunduğu mezarlığın yıkılmaması için müracaatta bulunacaktır" diye yazdı.

