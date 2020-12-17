Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'dan Müge Anlı'ya 1 kuruşluk dava

Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, ATV'deki 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı'nın kendisine açtığı 1 TL'lik manevi tazminat davasının ardından kendisinin de 1 kuruşluk dava açacağını açıkladı.

Şaban Vatan, sosyal medya hesabından e-Devlet üzerinden kendisine açılan davanın ekran görüntüsünü paylaşarak “Çocuk canı Rabia Naz’ın ardındaki süreçten annesi ve babasını acısıyla dalga geçtin üstüne yetmedi intihar etmiş yalanı söyledin. Yetmedi 1 TL’lik tazminat davası açtın üzülme Müge Anlı 1 TL ayrıca kuru ekmek bedeli olarak da 12 TL göndereyim IBAN gönder” dedi.

Vatan, mesajının altına gelen "Neden dava açtığını da yazar mısınız?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Durumunu kamuoyunda ifşa ettiğim için. Rabia Nazımızın ardındaki süreci incelemek için Eynesil'e gönderdiği ekibini ATV patronundan aldığı telefonla geri çekti. Cinayeti ortaya çıkartan röportajı gizledi. Kendi durumu ortaya çıkınca Rabia Nazımızın üzerine iftira attı."

Şaban Vatan babıalitv’nin çevrimiçi programında ise “Müge Anlı 1 TL’lik dava açtı. Ben de ona 1 kuruşluk dava açacağım” dedi.

Müge Anlı'nın Şaban Vatan'a dava açmasına neden olan röportaj Yurt gazetesinde yayınlanmıştı. Baba Şaban Vatan, röportajda kızının şüpheli ölümünü anlatırken olayı araştırmak için 'Müge Anlı İle Tatlı Sert' ekibinin de Giresun Eynesil'e geldiğini söylemişti. Şaban Vatan, "Müge Anlı'nın ekibi bana 'Şaban abi biz bu olayı çözdük' dediler. Sonra bir telefon geldi. Ekip apar topar geri döndü. Müge Anlı bana, 'Biz baskıya maruz kaldık. ATV’nin en üstünden telefon geldi, binlerce kişinin tepkisi olduğu halde bir şey yapamıyoruz açıklaması yaptı” demişti.

Turkuvaz Medya Grubu da Yurt Gazetesi'nden ATV ve Müge Anlı için 25'er bin TL'den toplam 50 bin TL tazminat istemişti.