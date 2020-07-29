Rabia Naz soruşturmasında takipsizlik kararına itiraz edildi

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de şüpheli biçimde yaşamını yitiren 12 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili verilen takipsizlik kararına itiraz edildi.

Diken'den Canan Coşkun'un haberine göre, anne Atika Vatan ve baba Şaban Vatan adına İstanbul Barosu'na bağlı dokuz avukatın başvurusunda, takipsizlik kararının gerekli ve yeterli inceleme yapılmaksızın, deliller hukuka uygun şekilde toplanmaksızın verildiği belirtildi.

Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili adli tıp raporlarında çelişkiler olduğunun altını çizen avukatlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yerleşik içtihatları gereği Rabia Naz’ın mezarının açılması ve kemiklerin filminin çekilerek bu hususta ayrıca uzman raporu düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Avukatlar, Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili haberdar edilen savcının olay yerine giderek inceleme esnasında hazır bulunmadığını, böylece elde edilebilecek delillerin korunamadığını, gözden kaçtığını veya kaybolduğunu da belirtti.

Savcının olayın şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçmesine karşın, Rabia Naz’ın kıyafetlerinin ailesine teslim edilmesi talimatı verdiğini hatırlatan avukatlar, kıyafetleri kriminal incelemeye derhal göndermemesi sonucu delillerin niteliğinde bozulmalar meydana geldiğini kaydetti.

Avukatların soruşturmada yapılmasını talep ettiği işlemler şöyle: