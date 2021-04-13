Rabia Naz raporu: Soruşturmanın seyrini değiştirecek eksiklikler var

İstanbul Barosu, Rabia Naz Vatan Araştırma Komisyonu Raporu’nu yayımladı. Baronun 12 Nisan 2021 tarihinde (dün) Rabia Naz'ın ölümünün 3. yılında yapılan açıklamasında "Soruşturmadaki yetmezlikleri saptayıp, yanlışlıkları tespit ettik. Tümüyle hukuki içerik taşıyan, objektif değerlerdeki bu raporu kamuoyuna sunuyoruz" denildi.

Savcılık tarafından verilen "Kovuşturmaya yer olmadığı kararı"nın, vicdanları tatmin etmediğini hatırlatan İstanbul Barosu, "Biz de avukatlar olarak tatmin olmadık. Kapatılan dosyayı yeniden açtık. Neden tatmin olamadığımızı tarihe not düşmeye karar verdik" dedi.

'Eksiklikler maddi gerçeğin ortaya çıkmasını güçleştirmiştir'

Baro raporunda, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, konuyu haber yapan gazeteciler ve tanıklarla görüştüğünü aktararak, dosya üzerinden yaptıkları incelemeler neticesinde, soruşturma aşamasında çok sayıda eksiklik tespit edildiği belirtildi. Raporda, "Bu eksiklikler maddi gerçeğin ortaya çıkmasını oldukça güçleştirmiştir. Eksikliklerin çok fazla olması ve soruşturma aşamasında ilgili kamu görevlilerinin gelişigüzel davranması göz önüne alındığında delillerin kaybolması, eksik toplanması bakımından kasıt olduğu ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasının engellenmiş olabileceği şüphesini doğurmaktadır" denildi.

'Savcı olay yerine hiç gitmedi'

Raporun bir bölümü şöyle:

"Lehe ve aleyhe olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla yükümlü olan savcının, olay gecesi şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçmesine karşın, Rabia Naz’ın kıyafetlerinin ailesine teslimi talimatı vermesi, inceletmeye göndermemesi sonucu süreçte delillerin niteliğindeki bozulmalar, olayın olduğu andan itibaren 7 ay sonra yapılan keşfe kadar olay yerine hiç gitmemesi, savcılığın sorumluluğunu tartışılır kılmaktadır. Ayrıca dosyaya sonradan atanan 16.07.2020 tarihli Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair kararı veren Savcı olay yerine hiç gitmemiştir.

İncelenen dosya, tüm raporlar, görüşülen kişiler ve Adli Tıp doktorları sonucunda; dosyadaki eksiklikler ve ihmaller sebebiyle Rabia Naz Vatan’ın ölümünün yüksekten atıma, itilme, kaçma, düşme veya araç çarpması sonucu gerçekleştiğine dair kesin bir kanaat belirtmek mümkün olmamıştır.

'Soruşturmaya devam edilmeli'

Rabia Naz’ın kamuoyu tarafından hassasiyetle takip edilen şüpheli ölümü üzerine yürütülen soruşturmanın çok ciddi eksiklikle yürütülmüş olduğu görülmektedir. Kamuoyu vicdanının rahatlatılması, yurttaşların aklındaki soru işaretlerinin giderilmesi ve adaletin tecellisi için yukarıdaki eksikliklerin ivedilikle yerine getirilmesi elzemdir.

Rabia Naz’ın düşme, atlama, itilme, araç kazası veya sair nedenlerle nasıl gerçekleştiğinin tespitinin yapılması için eksikliklerin giderilmesi gerektiği, Rabia Naz Vatan’ın ölümünün şüpheli ölüm olduğu ve Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen 16.07.2020 tarihli Kovuşturmaya Yer Olmadığına dair kararın yerinde olmadığı ve Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünün aydınlatılması için soruşturmaya devam edilmesi gerektiği kanaatimizdir."