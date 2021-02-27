Tiyatrocu Turgay Yıldız son skeçinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın zor zamanlar hutbesini işledi.
'Rabbim bizi açlıkla sınıyor onu anladık, acaba sizi neyle sınıyor?'
Turgay Yıldız 'Zor zamanlar hutbesi'ni işledi.
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Yavuz Karamahmutoğlu
'Rabbim bizi açlıkla sınıyor onu anladık, acaba sizi neyle sınıyor?'
Turgay Yıldız 'Zor zamanlar hutbesi'ni işledi.
Haber Merkezi
Tiyatrocu Turgay Yıldız son skeçinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın zor zamanlar hutbesini işledi.