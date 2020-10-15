QNB Finansbank’ta toplu işten çıkarma!

Katar sermayeli QNB Finansbank çok sayıda işçinin işten çıkarılacağı haberiyle gündemde.

Yöneticilerin hedef performans sistemi olarak adlandırdığı “HPS”ye bakılmaksızın işçi çıkarma için ilk adımlar atıldı. Banka Emekçileri Dayanışma Ağı’ndan emekçiler yıl sonuna kadar 57 şubenin kapanacağı bilgisini verdi.

Emekliliği gelen ve emekli olarak çalışan personelin de işten çıkartılması gündemde.

Birçok Bölge Müdürlüğü birleşme adı altında kapanacak. 13 Ekim itibariyle çalışanlarla planlı görüşmeler yapılmaya başlandı.

Yapılan pazarlıkta çalışanlara iki seçenek sunuluyor. Emekçilerin işten istifa etmeleri için anlaşmaları karşılığında tüm haklar + yıllara göre belirlenmiş ekstra maaşlar öneriliyor. Adına “PAKET” diyerek 16 Ekim’e kadar süre verilen personeller, 16 Ekim’de paketleri kendilerine sunulmak üzere İK ile görüşecek.

Çalışanların kabul etmediği durumdaysa ikinci seçenek devreye giriyor. Banka, emekçileri ücretsiz izne göndereceğini ve işten çıkarma yasağının sonlanmasıyla çıkışlarının verileceğini açıkça beyan ettikleri söyleniyor.

Patronların Ensesindeyiz Banka Emekçileri Dayanışma Ağı’ndan Finansbank emekçileri, QNB Finansbank’ın emekçilerini bu saldırıya birlikte yanıt vermeye davet ediyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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