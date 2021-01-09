'Qanon Şamanı' boynuzlu adam tutuklandı

ABD Kongre Binası'nda Çarşamba günkü baskın sırasında tüylü bir şapka takan ve mızrak taşıyan adam, federal suçlamalar nedeniyle tutuklandı.

"Jake Angeli" lakaplı Jacob Anthony Chansley, Cumartesi günü gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

İskandinav mitolojisine özgü sembollerden oluşan dövmeleriyle ve tuhaf giyimiyle dünya çapında dikkat çeken ve Washington DC'deki baskının sembolü haline gelen Chansley, aşırı sağcı komplo teorisi grubu QAnon'a ithafen "Qanon Şamanı" olarak da anılıyordu.

Bir polis memuruyla karşı karşıya gelirken ve ABD Senatosu'nda kürsüde poz verirken fotoğraflarıyla ünlü olan Jake Angeli, Arizona doğumlu, kendi eyaletinde bir seslendirme sanatçısı ve küçük çaplı bir ünlü. Kendisi son yıllarda Trump yanlısı ve Covid-19 önlemleri karşıtı mitinglerde önemli bir figür oldu.

Şaman kürsüde.

ABD Kongre Binası'ndan çıktıktan sonra Angeli, Venezuela halkına ithafen “Komünizme ve küreselleşmecilere son verebilirsiniz. Siz de ulusunuzu bu kötülükten geri alabilirsiniz. Ülkeni geri kazanabilirsin, Venezuela” demişti.

Baskına karışan çok sayıda protestocunun tutuklanırken, bunların aralarında Konuşmacı Nancy Pelosi'nin kürsüsüyle neşeyle poz veren Adam Johnson ve Pelosi'nin ofisinde bir masada rasgele otururken resmedilen Richard Barnett de bulunuyor.