Putin'in öksürük nöbeti gündem oldu: Kremlin'den açıklama

Toplam vaka sayısının 2 milyonu aştığı ülkede, Putin'in telekonferans konuşması sırasında yakalandığı öksürük kriziyle dünyada gündem oldu.

68 yaşındaki Putin, koronavirüs hakkında üst düzey yetkililerle konuşurken öksürük krizine girdi ve cümlesini bitirmekte zorlandı.

Putin, öksürüğü şiddetlenince konuşmasını yarıda bırakarak 'Affedersiniz' diyerek elini ağzına götürdü ve öksürük krizini engellemeye çalıştı.

Bu görüntüler kısa sürede gündem olurken birçok kişi Putin'in koronavirüse yakalanmış olabileceğini belirtti.

Resmi siteden Putin'in öksürdüğü zor anların bulunduğu kısımlar çıkarılarak tekrar yüklenirken, Kremlin'den de açıklama geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in koronavirüse yakalanmadığı ve herhangi bir sağlık sorunu da olmadığı belirtilerek iddialar yalanlandı.