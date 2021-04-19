Putin'in muhalifi Navalnıy hastaneye kaldırıldı

Rusya'da açlık grevinde olan tutuklu muhalefet lideri Aleksey Navalnıy'ın, başka bir cezaevinde bulunan hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Rusya'nın hapishane servisi tarafından yapılan açıklamada, doktorlar komitesinin aldığı karar sonucunda Navalnıy'ın Vladimir bölgesinde bulunan başka bir cezaevinin hastanesine nakledildiği kaydedildi.

Komitenin yaptığı açıklamada, "Navalnıy'ın sağlık durumu şu anda iyi, durumu doktorlar tarafından günlük olarak kontrol ediliyor. Onunla yapılan anlaşma çerçevesinde kendisi vitamin tedavisi görüyor" denildi.

Doktorları, yaklaşık 3 haftadır açlık grevinde olan Navalnıy'ın kalp krizi veya böbek yetmezliği geçirme riski bulunduğunu söylemişti.