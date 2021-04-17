Putin'in mal varlığı ve geliri açıklandı

Kremlin’in internet sitesinde Putin’in mal varlığı hakkında açıklama yapıldı.

Sputnik'in haberine göre, Putin 2020 yılında yaklaşık 10 milyon ruble kazandı. 2019 yılında elde ettiği kazanç ise 9 milyon 726 bin rubleydi.

Putin ayrıca 77 metrekare genişliğinde bir apartman dairesine ve 18 metrekarelik bir garaja sahip.

Putin’in 18 metrekarelik garajı olan 153.7 metrekare genişliğinde bir dairesi de var ve bu daire halihazırda kullanılıyor.

Rus liderin iki GAZ 21M (Volga) otomobili, Niva aracı ve bir Skif otomobil römorku da bulunuyor.