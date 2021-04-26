Putin'den yedek askerler kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedek askerlerin tatbikatlara katılması yönünde bir kararnâme imzaladı.

Putin'in imzaladığı belgede, "Yedek asker olan Rusya vatandaşlarının, 2021'de Rusya Federasyonu'nun silahlı kuvvetleri ve federal güvenlik ajanslarının askeri tatbikatlarına katılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kararnâmeye göre, Rusya kabinesi ve bölgesel yetkililer, Rus yedek askerlerin askeri tatbikatlara kayıt olması ve bu tatbikatların düzenlenmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirmekle yükümlü olacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de, yakın zamanda yedek askerlerin özel görevler için orduya çağrılmasına dönük kararnâme imzalamıştı.

Kiev ve doğudaki bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetlerin birlikleri arasındaki çatışmalar son haftalarda artarken, Moskova, bir insani felaketi önlemek için müdahale edebileceği konusunda uyarmıştı. Söz konusu çatışmalar, iki ülke arasında gerilimin artmasına neden olmuştu.