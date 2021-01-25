Putin'den 'saray' iddialarına yanıt: Basit bir montaj

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, muhalif isim Aleksey Navalnıy'ın Rus liderin Gelencik'te sarayı bulunduğuna dair iddialarını "montaj ve derleme" olarak niteledi.

Rusya Öğrenciler Günü dolayısıyla Tver Bölgesi'nde üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Putin, öğrencilerden birinin Navalnıy'ın Putin'e ait olduğunu iddia ettiği Gelencik'teki sarayla ilgili "soruşturması" hakkındaki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kelebek stili yüzdüğüm sırada çekilen bir fotoğraf koymuşlar. Bazen böyle yüzmeyi seviyorum. Fotoğrafta, hiçbir zaman bulunmadığım bir havuzda görülüyorum. Bunun hangi havuz olduğunu bilmiyorum ancak bu şekilde yüzdüm. Ne zaman ve nerede? 2016 yılında Yenisey'de. Dolayısıyla bu basit bir derleme, montaj. Ülkemizdeki ünlü kişiliklerden birinin dediği gibi 'Sıkıcı, kızlar. Bari başka şeyler de uydursaydınız'."

Sputnik'in haberine göre Putin, bu iddianın 10 yılı aşkın bir süredir ortada dolaştığını kaydetti ve Navalnıy'ın Rusya'ya döndükten sonra tutuklanmasına atıfta bulunarak, muhalefetin uygun bir fırsat bulduğunda bu materyallerle "vatandaşların beyinlerini yıkamaya karar verdiğini" savundu.

Boş zamanı olmadığını için videoyu izlemediğini ve yardımcılarının bazı bölümleri kendisine aktardığını anlatan Putin, videoda kendisine ait olduğu belirtilen mülklerin hiçbirinin hiçbir zaman kendisine veya akrabalarına ait olmadığı kaydetti.